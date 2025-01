Xbox Developer Direct zapowiedziane! Kiedy się odbędzie?

Xbox Developer Direct 2025 - czego się spodziewać?

Zobacz zwiastun gry "DOOM: The Dark Ages"

Ale to nie wszystko! Oprócz oficjalnej daty oraz godziny startu konferencji, portal dzieli się także kilkoma tytułami, które zostaną zaprezentowane na tegorocznym Direct'cie. Z samej grafiki zamieszczonej przez oficjalne konto Microsoftu możemy wywnioskować, że tegoroczny Xbox Developer Direct będzie koncentrował się na czterech tytułach. Wśród nich znajdują się:Prequel uwielbianego przez graczy rebootowanego " DOOMa " i " DOOM: Eternal " jest nie tylko wyczekiwanym powrotem do marki, ale też radykalną zmianą przestrzeni oraz konwencji. Studio iD postanowiło bowiem kultowy horror science-fiction osadzić w konwencji fantasy. Opublikowany pół roku temu zwiastun ukazywał nie tylko scenerię średniowiecznych zamków i pałaców, ale i szokujące dla fanów serii nowe możliwości rozgrywki. Wśród nich chociażby... poskromienie smoczego wierzchowca i latanie na jego skrzydłach po quasi-średniowiecznych przestrzeniach.Ciekawa propozycja od studia Compulsion Games, twórców takich gier jak " Contrast ", " We Happy Few " oraz jej wydanej w kolejnym roku kontynuacji. " South of Midnight " to nadchodząca gra przygodowa osadzona w fikcyjnych przestrzeniach głębokiego południa Stanów Zjednoczonych. Gotyckie fantasy mają zaludniać potwory i stworzenia inspirowane regionalnym folklorem, a fabularne niuanse tej trzecioosobowej rozgrywki mają być pełne emocji i głęboko odczuwalnej tęsknoty za domem.Jedyne pełnoprawne RPG na liście tworzone jest przez skromne, bo raptem 30-osobowe, debiutujące studio Sandfall Interactive pochodzące z Francji. Turowa rozgrywka, wykorzystująca jednak mechaniki oparte na czasie rzeczywistym (twórcy przyznają się do inspiracji " Final Fantasy " oraz " Personą "), zostanie krok po kroku wyjaśniona fanom przez specjalnie przygotowane na tę okazję zakulisowe materiały. Jest na co czekać - sama stylistyka bowiem, łącząca high fantasy z estetyką Belle Époque, jest czymś rzadkim wśród współczesnych wysokobudżetowych produkcji. Nieprzekonanych z kolei być może zainteresuje fakt, że growym przeciwnikiem jest bohaterka, która... zabija stworzenia, malując ich sylwetki na niebie.Poza wymienionymi tytułami Microsoft obiecał także dodatkową grę-niespodziankę, która ujawniona zostanie dopiero w trakcie konferencji. Czy będzie to remake " The Elder Scrolls IV: Oblivion "? A może zupełnie nowa, niespodziewana produkcja? Xboxowcy dowiedzą się tego już 23 stycznia.