"Diuna": Posłuchajcie kompozycji Hansa Zimmera

Premierze długo oczekiwanej " Diuny " w reżyserii Denisa Villeneuve'a będą towarzyszyć aż trzy soundtracki. Autorem muzyki jest Hans Zimmer , który ma na koncie kompozycje do takich hitów jak " Incepcja ", " Interstellar " czy " Mroczny Rycerz ". Na swoim koncie w serwisie YouTube kompozytor udostępnił jeden z utworów. Możecie go posłuchać poniżej:Pierwszy album, zatytułowany "The Dune Sketchbook (Music From the Soundtrack)", zostanie wydany 3 września. Usłyszymy na nim "rozbudowane, wciągające muzyczne poszukiwania kompozytora". Drugi, "Dune (Original Motion Picture Soundtrack)", ujrzy światło dzienne 17 września. Znajdziemy na nim kompozycje wykorzystane w filmie. Na trzeci, ostatni album, będziemy musieli poczekać do 22 października. Będzie on nosił tytuł "The Art and Soul of Dune". Autorką kompozycji inspirowanych książkowym oryginałem jest producentka wykonawcza Tanya Lapointe. Hans Zimmer miał już okazję współpracować z Denisem Villeneuve'em . Stworzył on kompozycje do ostatniego filmu reżysera, czyli " Blade Runnera 2049 ".