"Diuna" Villeneuve'a z datą premiery

Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, kiedy wprowadzi do kin, czyli wyczekiwane przez fanów fantastyki i nie tylko widowisko Denisa Villeneuve'a . Obraz trafi do amerykańskich kin 20 listopada 2020 roku.Póki co jest jedyną dużą premierą zaplanowaną na ten dzień. Pojawi się w kinach dwa tygodnie po widowisku Marvela i niespełna tydzień przed animacją Disneya.to ekranizacja opublikowanej w 1965 roku kultowej powieści Franka Herberta . Opowiada ona historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest główny bohater, Paul Atryda.