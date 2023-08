Stało się! "Diuna 2" bez premiery w tym roku. Ile na nią poczekamy?

Kiedy "Diuna: część druga" trafi do kin?

Czy "Wonka", "Aquaman 2" też zniknął z kalendarza tegorocznych premier?

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Decyzja podyktowana jest trwającym drugi miesiączrzeszonych w związku SAG-AFTRA. Timothée Chalamet Zendaya i inne gwiazdypowinni właśnie rozpoczynać promocyjne tournée. Ponieważ strajk trwa, jest to niemożliwe. A Warner nie chce bez ich wsparcia wypuszczać kontynuacji produkcji, która nie tylko zarobiła masę pieniędzy, ale również została obsypana nagrodami.Warner liczy jednak na zakończenie strajku w najbliższych miesiącach. Zaplanował bowiem amerykańską premierę kinowąna. Jest też prawdopodobne, że światowa premiera widowiska będzie miała miejsce na festiwalu w Berlinie lub SXSW.Kiedy w lipcu informowaliśmy o możliwości usunięcia filmuz tegorocznego kalendarza premier, to wydawało się, że pozostałe duże produkcje Warnera podzielą ten sam los. Na razie jednak tak się nie stało., w którym główną rolę gra także Timothée Chalamet , nadal ma trafić do amerykańskich kin 15 grudnia. Przy widowisku DC w dalszym ciągu widnieje data premiery: 20 grudnia. Z kolei 25 grudnia do amerykańskich kin ma wejśćCzy jednak w przypadku przeciągnięcia się strajku do października te daty pozostaną aktualne, przekonamy się za parę tygodni.