Autor "Doktora Strange'a" marzy o Lovecraftowskich "Star Wars"

Filmowa przyszłośćpozostaje chwilowo tajemnicą. Studio Disney nie zapowiedziało na razie oficjalnie żadnych tytułów. Atmosfera niepewności sprzyja jednak fantazjowaniu. Scott Derrickson , reżyser, zdradził, jaki film nakręciłby, gdyby zaproszono go do świata. Reżyser opublikował odpowiedź na Twitterze. W międzyczasie skasował już swój wpis, ale w sieci nic nie ginie. Oto jego odpowiedź:Oczywiście, wydaje się mało prawdopodobne, by Derrickson mógł nakręcić taki film w studiu, które słynie z porzucania kolejnych reżyserów - od Josha Tranka przez Phila Lorda Chrisa Millera po Colina Trevorrowa . Tym bardziej, że Derrickson sam zrezygnował właśnie z pracy przy widowisku- ze względu na "kreatywne różnice". Można jednak marzyć. Co byście powiedzieli na taki film?