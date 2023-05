"Dziedzictwo Hogwartu" wreszcie oczaruje posiadaczy PS4 i Xbox One!

O czym jest "Dziedzictwo Hogwartu"?

Cierpliwość posiadaczy konsol poprzedniej generacji została wynagrodzona - od dzisiaj gracze mogą cieszyć się premierą gry " Dziedzictwo Hogwartu ", która trafiła do sprzedaży na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One.Czy warto było jednak czekać na to wydanie gry?, że cierpliwość posiadaczy konsol poprzedniej generacji została wynagrodzona., mimo ogólnego obniżenia ustawień, oferują akceptowalną jakość wizualną. Odblokowanie liczby klatek na sekundę do 60 fps w pomieszczeniach jest możliwe, choć warto mieć na uwadze, że na zewnątrz wartość ta nie przekracza 45 fps. Czas ładowania to największa bolączka wersji na PS4, ale remedium na to może być zamontowanie dysku SSD. Wygląda więc na to, że Avalanche Software odpowiednio wykorzystało czas opóźnienia wydania, aby stworzyć wersje gry na konsole poprzedniej generacji, która będzie przyjemna dla użytkowników, mimo wizualnych kompromisów. Dziedzictwo Hogwartu " przenosi graczy w otwarty świat, oferując możliwość eksploracji zarówno magicznego zamku Hogwart, jak i innych, dobrze znanych miejsc w świecie czarodziejów,. Tytuł obfituje w sporo elementów akcji, umożliwiając latanie na miotle, oswajanie magicznych bestii i walkę z wrogami, takimi jak trolle, pająki czy mroczni czarodzieje.Gracze będą mogli eksplorować wspominany wcześniej zamek, chodząc na zajęcia, odkrywając lochy, tajne przejścia oraz rozwiązując trudne łamigłówki. W grze będą także musieli stawić czoła potężnym wrogom, opanowując potężne czary i umiejętności walki.W trakcie rozgrywki gracze odkryją tajemnice związane z dawno zapomnianą przeszłością świata czarodziejów i niecodzienną zdolność posiadana tylko przez główną postać gry.