"Furiosa": wiemy, o czym opowie prequel "Na drodze gniewu"

O czym opowie "Furiosa"?



Rekordowy budżet "Furiosy"



Zwiastun filmu "Mad Max: Na drodze gniewu"



Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała oficjalny opis widowiska " Furiosa " w reżyserii George'a Millera . Film jest prequelem superprodukcji " Mad Max: Na drodze gniewu " z 2015 roku. Furiosa " przybliża historię tytułowej dzielnej wojowniczki, która wraz z Maksem Rockatanskym stanęła do walki z Wiecznym Joe. W roli głównej występuje Anya Taylor-Joy (" Gambit królowej ") wcielająca się w młodą wersję bohaterki, którą po raz pierwszy zagrała Charlize Theron . Rola ekranowego złoczyńcy, Dementusa, przypadła, Chrisowi Hemsworthowi . W obsadzie znalazł się także znany z filmu " Mank Poniżej prezentujemy opis fabuły " Furiosy ":Po upadku cywilizacji młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca prowadzonego przez Wiele Matek. Bohaterka wpada w ręce hordy motocyklistów dowodzonej przez watażkę Dementusa. Przemierzając Pustkowia, horda natrafia na Cytadelę władaną przez Wiecznego Joe. Podczas gdy dwaj tyrani toczą walkę o dominację, Furiosa musi przetrwać kolejne śmiertelnie niebezpieczne próby i znaleźć sposób, aby powrócić do domu. George Miller ujawnił, że akcja " Furiosy " będzie rozgrywać się na przestrzeni półtorej dekady.– powiedział reżyser - Furiosa " ma być największym filmem, jaki kiedykolwiek nakręcono w Australii. Premier stanu Nowa Południowa Walia, Gladys Berejiklian, zdradziła, że widowisko da australijskiej ekonomii zastrzyk w wysokości co najmniej 350 milionów dolarów australijskich i stworzy 850 miejsc pracy.Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na początku czerwca. Premierę zaplanowano na 24 maja 2024 roku.