"GTA VI" wróci do Vice City, a my zagramy kobietą?

Jason Schreier, dziennikarz i autor książek, podzielił się w łamach portalu Bloomberg kilkoma ciekawymi informacjami na temat nadchodzącego " Grand Theft Auto VI ". Wszystko co przeczytacie poniżej traktujcie oczywiście jako plotki, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy coś o nadchodzących ruchach Rockstar Games, co potem okazało się być totalnymi bzdurami. O czym w takim razie donosi Jason Schreier?- " GTA VI " nosi nazwą kodową Project Americas- Akcja ma być osadzona w fikcyjnym Miami, czyli w świecie GTA będzie to Vice City- Mapa gry ma być rozwijana po premierze- Ma być dużo więcej wnętrz budynków do zwiedzenia niż w poprzednich grach- W grze ma być para grywalnych protagonistów - kobieta (latynoska) i mężczyzna- Fabuła ma czerpać z historii o Bonnie i Clydzie- Twórcy mają wykazać się większą wrażliwością i w grze będzie mniej żartów z mniejszościWedług źródeł Schreiera gra zadebiutuje nie wcześniej niż za dwa lata, czyli między " GTA V ", a " GTA VI " będzie przynajmniej jedenaście lat odstępu. Jeśli tęskno Wam za otwartym światem Rockstar Games, to przypominamy, że w tym roku do sprzedaży trafiło "GTA V" zoptymalizowane pod konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5.