"Gladiator": Russell Crowe chciał uciec z planu zdjęciowego. "Scenariusz filmu był chłamem"

W wywiadzie dla "Vanity Fair"wrócił wspomnieniami do czasów, gdy kręcił. Jak się okazuje, aktor omal nie porzucił projektu, który ostatecznie przyniósł mu Oscara i uczynił wielką hollywoodzką gwiazdą.- wspomina Crowe Zdaniem Crowe'a tekst wypełniony był dziwacznymi sekwencjami.mówi aktor Crowe przyznał, że kilka razy zastanawiał się nad opuszczeniem planu zdjęciowego " Gladiatora ". Tym, co ostatecznie utrzymało go przy projekcie, były nieustanne, podnoszące na duchu rozmowy z reżyserem Ridleyem Scottem - wyjaśnił gwiazdor -Tytułowy bohater " Gladiatora " to rzymski generał Maximus. Skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.Film trafił do kin w maju 2000 roku, zarabiając pół miliarda dolarów przy budżecie rzędu 103 milionów. Zgarnął także pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu.Aktualnie trwają prace nad kontynuacją " Gladiatora ", która zadebiutuje na ekranachGłówną rolę zagra tym razem Paul Mescal . W obsadzie znajdzie się także Denzel Washington