2015 rok. Russell Crowe i Ridley Scott podczas gali Hollywood Film Awards

Ridley Scott o "Gladiatorze II": "Dlaczego miałbym konsultować coś z Crowe'em?"

"Gladiator II": co wiemy o filmie? Zobacz zwiastun

W rozmowie z magazynem "Empire" Ridley Scott jasno dał do zrozumienia, że wątek Maximusa został zamknięty, a co za tym idzie, jakiekolwiek rozmowy z Russellem Crowe'em w kwestii " Gladiatora II " uważa za zbędne.– powiedział.Wygląda na to, że aktor prezentuje podobne spojrzenie na tę sprawę. W podcaście "Kyle Meredith with..." mówił o " Gladiatorze II " tak: Gladiator II " to jedna z droższych produkcji w historii kina. Pierwotnie budżet filmu miał wynosić 165 mln dolarów. Jednak przez ubiegłoroczne strajki w Hollywood koszty realizacji urosły do ponad 300 milionów. Przypominamy zwiastun:Głównym bohaterem filmu będzie znany z pierwszej części Lucius Verus – wnuk Marka Aureliusza, syn Lucilii i następca tronu cesarstwa rzymskiego. Mężczyzna od lat żyje na odludziu bez kontaktu z matką. Nadchodzi jednak moment, gdy będzie musiał powrócić do stolicy imperium i zmierzyć się ze swoim dziedzictwem.Tytułową rolę w " Gladiatorze II " gra Paul Mescal (" Aftersun "). Partnerują mu Denzel Washington Derek Jacobi oraz Joseph Quinn Polska premiera zaplanowana jest na 15 listopada.