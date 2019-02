"Gypsy" powstanie. Gwiazdą nie Streisand a Melissa McCarthy?

Getty Images © Dan MacMedan



Wraca pomysł realizacji filmu. Tym razem próby podjęło się New Regency, które zadeklarowało, że projekt sfinansuje. Studio już prowadzi rozmowy z Amy Sherman-Palladino ), która miałaby całość wyreżyserować. Portal Deadline donosi również, że do jednej z głównych ról rozważana jest nominowana w tym roku zarówno do Złotej Maliny jak i Oscara Melissa McCarthy inspirowana jest historią burleskowej artystki Gypsy Rose Lee i jej relacji z matką Mamą Rose. Ta marzyła o tym, by jej córka została sceniczną gwiazdą. Jednak w jej snach to nie Rose Lee stoi na scenie, a jej młodsza siostra. Ta jednak nie wytrzymała presji i wtedy nadeszła kolej Rose Lee. Jako Gypsy (Cyganka) odniosła spory sukces, lecz w oczach matki wciąż była niedoskonała.Filmowa wersja prześladuje Hollywood od lat. Nieudane próby podejmowały Warner Bros. i Universal Picuters. Ostatnim odważnym było STX. W tej wersji gwiazdą miała być Barbra Streisand , a reżyserem Barry Levinson . Projekt upadł w 2016 roku z powodu braku funduszy.