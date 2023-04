Melissa McCarthy dopisuje historię "Druhen". Sequel powstanie?

Melissa McCarthy w "Druhnach"





Melissa McCarthy wspomina "Druhny" i snuje hipotetyczne scenariusze

Melissa McCarthy i Ben Falcone w "Druhnach"

"Druhny" – o czym są?

"Druhny" – zwiastun







zrobiła prezent wszystkim fanom. Gwiazda wcielająca się w niezapomnianą Megan wroku wysnuła hipotetyczny scenariusz jej miłosnej historii z nieagentem (a może jednak agentem?) granym przez jej męża Bena Falcone'a . Opowiedziany przez nią obrazek jest tak kolorowy i ujmujący, że nietrudno zarazić nim miłośników filmu. A to już pierwszy krok do kolejnych ruchów.– powiedziała McCarthy(Wiig – przyp. red.)(Mumolo – przyp. red.)McCarthy przypomniała między innymi pamiętną scenę podczas przymierzania sukni ślubnej i sukienek dla druhen.Pamiętacie?wyprodukowana przezopowiada o trzydziestokilkuletniej Annie ( Kristen Wiig ), która przeżywa nie najlepszy okres w swoim życiu, a jej sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy zostaje honorową druhną swojej najlepszej przyjaciółki – Lillian ( Maya Rudolph ). Nie pozwoli jednak, aby to zadanie ją przerosło mimo, iż jej świat wywraca się właśnie do góry nogami. Koordynuje działania komicznego zespół druhen, z którymi wyrusza w szaloną podróż na wieczór panieński.