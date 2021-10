"Dom Gucci": Gaga, Driver, Pacino, Irons i Leto w nowym zwiastunie

MGM zaprezentowało nowy zwiastun oraz kolejną serię plakatów z nowego filmu Ridleya Scotta Dom Gucci ". A na nich - Adam Driver Jeremy Irons . Wy też czekacie na ekranowe popisy tej kosmicznej obsady?Film opowiada o kulisach prawdziwych wydarzeń, do który doszło w połowie lat 90. To wtedy Maurizio Gucci wygrał bezpardonową walkę wewnątrz rodziny o kontrolę nad przynoszącym gigantyczne zyski przedsięwzięciem. Był w trakcie odświeżania marki, kiedy został zastrzelony przed swoim biurem w Mediolanie.Film wejdzie do kin w listopadzie.