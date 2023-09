"Jak poznałam twojego ojca" skasowane. Nie będzie 3. sezonu

"Jak poznałam waszego ojca" ofiarą oszczędności w Disneyu

O czym było "Jak poznałem waszą matkę"?

Przypomnijmy: właścicielem serwisu jest Disney. W ostatnim tygodniu koncern w ramach wielkich oszczędności zarządził także skasowanie pokazywanej przez Huluoraz należącej do Disney+Pod nóż trafił również nakręcony, ale niewyemitowany serial fantasyBohaterkąjest Sophie. W 2050 roku kobieta opowiada pociechom, w jaki sposób spotkała ich tatę. W swojej historii cofa się do 2021 roku. Była wówczas nieuleczalną romantyczką, która wraz z przyjaciółmi odkrywała, kim jest, i szukała miłości w dobie dających nieograniczone możliwości aplikacji randkowych.Młodą Sophie gra w serialu Hilary Duff . Z kolei w jej starszą wersję, która pełni rolę narratorki, wciela się Kim Cattrall . W obsadzie znaleźli się również m.in. Christopher Lowell Tom Ainsley oraz Tien Tran Jak poznałem waszą matkę " to serial, który zadebiutował w 2005 roku i doczekał się aż dziewięciu sezonów.Poznajemy w nim historię miłosnych zmagań Teda. Kiedy jego najlepsi przyjaciele Marshall i Lily postanawiają wziąć ślub, Ted uznaje, że nadszedł czas, by i on znalazł pokrewną duszę. W zrealizowaniu tej myśli pomaga mu Barney, kobieciarz, jakich mało, w którego głowie aż roi się od intryg i sztuczek skutecznego podrywu. Ted zaczyna adorować uroczą i niezależną Robin, jednak przeznaczenie może mieć dla niego zupełnie inne plany.Poprzez serię migawek z przeszłości Ted wspomina dawne czasy, opowiada o randkowych wzlotach i upadkach, jednak przede wszystkim snuje nietypową historię o poszukiwaniu prawdziwej miłości.W rolach głównych wystąpili Josh Radnor