"Joker" już na Blu-rayu i DVD

przedstawia historię narodzin najsłynniejszego komiksowego łotra uniwersum DC Comics. Przedstawiony w filmie portret Arthura Flecka ukazuje człowieka usiłującego znaleźć swoje miejsce w podzielonej społeczności mieszkańców Gotham. Marzący o choćby odrobinie uznania, próbuje swoich sił jako komik stand-up. Okazuje się jednak, że ostatecznie zawsze to on jest wyśmiewany. Boleśnie szczere, alegoryczne studium postaci ukazuje, jak człowiek uwięziony w błędnym kole egzystencji, między apatią, okrucieństwem i zdradą, podejmuje jedna za drugą fatalne w skutkach decyzje, które uruchamiają tragiczny łańcuch zdarzeń.jest dziełem reżysera Todda Phillipsa , nominowanego do Oscara autora kultowej komedii. W rolę tytułową wcielił się trzykrotnie nominowany do Oscara Joaquin Phoenix ). Obok niego w obsadzie filmu znaleźli się zdobywca dwóch Oscarów Robert De Niro ), nominowana do Nagrody Emmy Zazie Beetz ), laureatka Złotego Globu Frances Conroy (serial), Brett Cullen ), Shea Whigham (serial) oraz nominowany do Nagrody Emmy Bill Camp ).Światowa premiera filmu odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie obraz został zaprezentowany w konkursie głównym. Produkcja została entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków, a na festiwalu zdobyła trzy nagrody w tym Złotego Lwa - Grand Prix imprezy dla najlepszego filmu.Na ekrany światowych kinwszedł na początku października od pierwszych dni spotykając się z olbrzymim zainteresowaniem widzów. W pierwszy weekend wyświetlania w USA obraz wygenerował w notowaniu box office wynik wysokości ponad 96 milionów dolarów, a przypomnijmy, że jego produkcja pochłonęła zaledwie 55 milionów. W sumie obraz zarobił w kinach na całym świecie ponad 1 miliard dolarów stając się pierwszą w historii produkcją z kategorią wiekową R (dla widzów od lat 17 z towarzyszącą osobą dorosłą), której się to udało.Potwierdzeniem entuzjazmu fanów były i są również nagrody przyznane filmowi.może się już pochwalić dwoma Złotymi Globami w kategoriach najlepszy aktor w filmie dramatycznym ( Joaquin Phoenix ) oraz najlepsza muzyka ( Hildur Guðnadóttir ). Otrzymał także nominacje do Oscarów aż w 11 kategoriach m.in. najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor, najlepsze zdjęcia oraz muzyka.ma również na swoim koncie wspomnianego wcześniej Złotego Lwa – główną nagrodę festiwalu w Wenecji, nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego dla najlepszego filmu roku oraz dwie nagrody na festiwalu Camerimage – Złotą Żabę dla najlepszego filmu oraz nagrodę publiczności.