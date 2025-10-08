Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Na marginesie"? Na pierwszym miejscu!
To już tradycja – gdy patrzymy na cotygodniowy ranking najpopularniejszych tytułów na Netfliksie, znowu znajduje się tam animacja "K-popowe łowczynie demonów". Produkcja spędziła już cztery miesiące między ulubieńcami widowni z całego świata. Wśród seriali na pierwszym miejscu zagościła nowa produkcja amerykańska – "Na marginesie" z Toni Collette. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 29.09.-5.10.2025



10
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.


9
plakat filmu Człowiek w ogniu

Człowiek w ogniu

Man on Fire
2004
2h 26m

Dramat

Sensacyjny

Meksyk

Szwajcaria

USA

Wielka Brytania

Dramat

Sensacyjny

Zmęczony życiem, stroniący od ludzi były agent CIA John Creasy (Denzel Washington) otrzymuje od swego starego przyjaciela Rayburna (Zdobywca Oscara Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo, że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.

8
plakat filmu Dog Man

Dog Man

2025
1h 29m

Komedia kryminalna

Animacja

USA

Komedia kryminalna

Animacja

Ranni pies i policjant zostają połączeni w jedną istotę – Dog Mana! Pół pies, pół człowiek, przysięga chronić miasto, choć łatwo go rozproszyć… Zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawia się jego arcywróg, kot Petey, i jego tajemniczy klon.

7
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

6
plakat filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla x Kong: The New Empire
2024
1h 55m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Walka gigantów trwa!. Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.

5
plakat filmu Karate Kid: Legendy

Karate Kid: Legendy

Karate Kid: Legends
2025
1h 34m

Familijny

Sztuki walki

USA

Familijny

Sztuki walki

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.

4
plakat filmu Mantis

Mantis

Samagwi
2025
1h 53m

Thriller

Akcja

Korea Południowa

Thriller

Akcja

Genialny cyngiel Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do tej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.

3
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?

2
plakat filmu Rut i Boaz

Rut i Boaz

Ruth & Boaz
2025
1h 33m

Melodramat

USA

Melodramat

Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 29.09.-5.10.2025



10
plakat filmu Black Rabbit

Black Rabbit

2025
56m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

9
plakat filmu Miłość jest ślepa

Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Reality-show

Randkowy

USA

Reality-show

Randkowy

(Sezon 9) Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę – decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie – a może miłość naprawdę jest ślepa?

8
plakat filmu Życzenie dżina

Życzenie dżina

Da irueojiljini
2025 -
59m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Sezon 1) Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.

7
plakat filmu Bunkier miliarderów

Bunkier miliarderów

El refugio atómico
2025 -
55m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

6
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

5
plakat filmu Ángela

Ángela

2024
50m

Thriller

Hiszpania

Thriller

(Sezon 1) W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...

4
plakat filmu Ród Guinnessów

Ród Guinnessów

House of Guinness
2025 -
51m

Dramat

Kostiumowy

Wielka Brytania

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

3
plakat filmu Alice in Borderland

Alice in Borderland

Imawa no Kuni no Alice
2020 - 2025
58m

Sci-Fi

Thriller

Japonia

Sci-Fi

Thriller

(Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

2
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Kryminał

Biograficzny

Dramat

USA

Kryminał

Biograficzny

Dramat

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

1
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Thriller

Psychologiczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

Zwiastun serialu "Na marginesie"


