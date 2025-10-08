Netflix: Top 10 tygodnia – "Na marginesie"? Na pierwszym miejscu!

To już tradycja – gdy patrzymy na cotygodniowy ranking najpopularniejszych tytułów na Netfliksie, znowu znajduje się tam animacja "K-popowe łowczynie demonów". Produkcja spędziła już cztery miesiące między ulubieńcami widowni z całego świata. Wśród seriali na pierwszym miejscu zagościła nowa produkcja amerykańska – "Na marginesie" z Toni Collette. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 29.09.-5.10.2025
Zmęczony życiem, stroniący od ludzi były agent CIA John Creasy (Denzel Washington) otrzymuje od swego starego przyjaciela Rayburna (Zdobywca Oscara Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo, że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.
Ranni pies i policjant zostają połączeni w jedną istotę – Dog Mana! Pół pies, pół człowiek, przysięga chronić miasto, choć łatwo go rozproszyć… Zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawia się jego arcywróg, kot Petey, i jego tajemniczy klon.
Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).
Walka gigantów trwa!. Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.
Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.
Genialny cyngiel Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do tej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.
Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 29.09.-5.10.2025
(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.
(Sezon 9) Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę – decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie – a może miłość naprawdę jest ślepa?
(Sezon 1) Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.
(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.
(Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.
(Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.
(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.
(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.