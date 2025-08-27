Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "K-popowe łowczynie demonów" najlepsze w historii
Netflix: Top 10 tygodnia – "K-popowe łowczynie demonów" najlepsze w historii

"K-popowe łowczynie demonów" oficjalnie zapisały się w historii platformy Netflix. Animacja przekroczyła popularnością najśmielsze oczekiwania: w USA z miejsca stała się najchętniej oglądanym tytułem tygodnia w kinach (więcej tutaj: Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii), a teraz wdarła się do zestawienia wewnętrznego platformy. 236 milionów wyświetleń w dwa miesiące od premiery zapewniło jej pierwsze miejsce! Po własne rekordy pewnie kroczy też "Wednesday". Drugi sezon serialu pozostał na szczycie cotygodniowego topu seriali po raz trzeci z rzędu. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.    

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 18-24.08.2025



10
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Familijny

Animacja

Kanada

USA

Familijny

Animacja

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

9
plakat filmu New York Taxi

New York Taxi

Taxi
2004
1h 37m

Komedia

Akcja

Francja

USA

Komedia

Akcja

Belle Williams (Queen Latifah) jest demonem prędkości. Swą własnoręcznie przebudowaną, żółtą taksówką przemierza ulice Nowego Jorku z zawrotną szybkością. Detektyw Andy Washburn (Jimmy Fallon), młody, przystojny i gorliwy gliniarz, jest jednym z najlepszych w Nowym Jorku... ale nie potrafi prowadzić. Na własną rękę ściga gang pięknych brazylijskich włamywaczek, rabujących największe nowojorskie banki. Andy przekonuje Belle, by pomogła mu je schwytać. Belle i Washburn zostają najdziwniejszymi partnerami, jakich widział świat. Wkraczają do akcji i razem rozpracowują gang pięknych włamywaczek. Tylko czy wcześniej nie pozabijają się nawzajem?

8
plakat filmu Farciarz Gilmore 2

Farciarz Gilmore 2

Happy Gilmore 2
2025
1h 57m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

Farciarz Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego dziecka.

7
plakat filmu Dom

Dom

Home
2015
1h 34m

Przygodowy

Animacja

Fantasy

USA

Przygodowy

Animacja

Fantasy

Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

6
plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.

5
plakat filmu Nagła śmierć

Nagła śmierć

Welcome to Sudden Death
2020
1h 21m

Thriller

USA

Thriller

Jesse Freeman (Michael Jai White) jest byłym oficerem sił specjalnych i ekspertem od materiałów wybuchowych, który obecnie pracuje na stałe jako ochroniarz na najnowocześniejszej arenie do koszykówki. Kłopoty zaczynają się, gdy podczas otwarcia obiektu właściciel zespołu i córka Jessego zostają uprowadzeni przez terrorystów znających się na technologii. Mierząc się z upływającym czasem i niemożliwymi do przezwyciężenia przeciwnościami Jesse musi uratować nie tylko tych dwoje, ale i całą rzeszę fanów w tym mocno naładowanym akcją thrillerze.

4
plakat filmu Porzucony

Porzucony

Metruk Adam
2025
1h 31m

Dramat

Turcja

Dramat

Baran to mężczyzna, którego złamanej duszy nie potrafi uleczyć nawet czas. Po wyjściu z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez swojego brata, próbuje zacząć wszystko od nowa. Jego życie nigdy nie było łatwe i tym bardziej nie jest takie teraz, ale nie odbiera mu to nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, rodzinny dramat oraz bratanica Lidya, która powoli kruszy mur wokół jego serca, stają się fundamentami, na których Baran buduje swoją przyszłość. Mimo przeciwności losu to właśnie walka o Lidyę i o samego siebie pozwala mu poukładać życie na nowo i uleczyć rany z dzieciństwa.

3
plakat filmu Zawsze przychodzi noc

Zawsze przychodzi noc

Night Always Comes
2025
1h 50m

Dramat

Thriller

USA

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom, będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

2
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 18-24.08.2025



10
plakat filmu Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Love Is Blind: UK
2024
1h 1m

Reality-show

Randkowy

Wielka Brytania

Reality-show

Randkowy

(Sezon 2) Brytyjscy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Matta i Emmę Willisów odpowie na pytanie czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

9
plakat filmu Dzikość

Dzikość

Untamed
2025 -
48m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

8
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025 -
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

7
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

6
plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

(Sezon 1) Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

5
plakat filmu Rzeki przeznaczenia

Rzeki przeznaczenia

Pssica
2025
54m

Kryminał

Thriller

Brazylia

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.

4
plakat filmu Ubłocone

Ubłocone

En el barro
2025 -
52m

Dramat

Kryminał

Argentyna

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.

3
plakat filmu Waga prawdy: Kulisy programu

Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser
2025
41m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Miniserial) "Waga prawdy: Kulisy programu "Dużo do stracenia"" to trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Twórcy serialu pokazują, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery i skłaniają widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana.

2
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Thriller

Polityczny

Dramat

Wielka Brytania

Thriller

Polityczny

Dramat

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

Zwiastun serialu "Wednesday"


