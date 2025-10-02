Netflix: Top 10 tygodnia – Niebywałe! "K-popowe łowczynie" znowu na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22-28.09.2025

10 San Andreas 2015 1h 54m Katastroficzny Brad Peyton Australia USA Katastroficzny Dwayne Johnson Carla Gugino Na skutek przesunięcia, cieszącego się złą sławą, uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego ( Dwayne Johnson ) i jego żona, z którą nie utrzymuje kontaktów, muszą udać się z Los Angeles do San Francisco, aby uratować swoją jedyną córkę. Okazuje się jednak, że karkołomna podróż na północ jest jedynie początkiem, a gdy oboje myślą, że najgorsze już za nimi... jest tylko gorzej.

6 Mantis Samagwi 2025 1h 53m Thriller Akcja Tae-sung Lee Korea Południowa Thriller Akcja Si-wan Yim Gyoo-yeong Park Genialny cyngiel Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do tej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.

2 Rut i Boaz Ruth & Boaz 2025 1h 33m Melodramat Alanna Brown USA Melodramat Serayah Tyler Lepley Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

1 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 22-28.09.2025

9 Na podbój Bollywood The Ba***ds of Bollywood 2025 - 45m Dramat Komedia Indie Dramat Komedia (Sezon 1) Ambitny outsider i jego przyjaciele rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood.

6 Ród Guinnessów House of Guinness 2025 - 51m Dramat Kostiumowy Tom Shankland Mounia Akl Wielka Brytania Dramat Kostiumowy Anthony Boyle Louis Partridge (Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

3 Na marginesie Wayward 2025 44m Thriller Psychologiczny Kanada USA Wielka Brytania Thriller Psychologiczny Mae Martin Toni Collette (Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

2 Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice 2020 - 2025 58m Thriller Sci-Fi Shinsuke Sato Japonia Thriller Sci-Fi Kento Yamazaki Tao Tsuchiya (Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

1 Bunkier miliarderów El refugio atómico 2025 - 55m Thriller Dramat David Barrocal Jesús Colmenar Hiszpania Thriller Dramat Miren Ibarguren Joaquín Furriel (Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

Zwiastun serialu "Bunkier miliarderów"