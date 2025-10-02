Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – Niebywałe! "K-popowe łowczynie" znowu na szczycie
To przechodzi najśmielsze oczekiwania! Choć Netflix lubi nadużywać słowa "hit" wobec swoich produkcji, akurat "K-popowe łowczynie demonów" spełniają definicję w kilkuset procentach. Animacja nie tylko podbiła rekordy, trafiła na listy najpopularniejszych tytułów, ale i utrzymuje się w topie od momentu premiery. Tytuł, który pojawił się w ofercie serwisu prawie cztery miesiące temu, znowu pokonał konkurencję wśród filmów! Zwykle młodsze tytuły osiągające świetne wyniki odpadają z wyścigu po kilku notowaniach na szczycie - takim przykładem jest drugi sezon "Wednesday", teraz zastąpiony przez "Bunkier miliarderów". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22-28.09.2025



10
plakat filmu San Andreas

San Andreas

2015
1h 54m

Katastroficzny

Australia

USA

Katastroficzny

Na skutek przesunięcia, cieszącego się złą sławą, uskoku San Andreas w Kalifornii dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego (Dwayne Johnson) i jego żona, z którą nie utrzymuje kontaktów, muszą udać się z Los Angeles do San Francisco, aby uratować swoją jedyną córkę. Okazuje się jednak, że karkołomna podróż na północ jest jedynie początkiem, a gdy oboje myślą, że najgorsze już za nimi... jest tylko gorzej. 

9
plakat filmu Siódmy syn

Siódmy syn

Seventh Son
2014
1h 42m

Familijny

Fantasy

Przygodowy

Chiny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Familijny

Fantasy

Przygodowy

Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę – Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

8
plakat filmu Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic 3: Szybki jak błyskawica

Sonic the Hedgehog 3
2024
1h 49m

Komedia

Przygodowy

Japonia

USA

Komedia

Przygodowy

Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Shadow to tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

7
plakat filmu Człowiek w ogniu

Człowiek w ogniu

Man on Fire
2004
2h 26m

Dramat

Sensacyjny

Meksyk

Szwajcaria

USA

Wielka Brytania

Dramat

Sensacyjny

Zmęczony życiem, stroniący od ludzi były agent CIA John Creasy (Denzel Washington) otrzymuje od swego starego przyjaciela Rayburna (Zdobywca Oscara Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo, że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.

6
plakat filmu Mantis

Mantis

Samagwi
2025
1h 53m

Thriller

Akcja

Korea Południowa

Thriller

Akcja

Genialny cyngiel Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do tej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.

5
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

4
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?
3
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.

2
plakat filmu Rut i Boaz

Rut i Boaz

Ruth & Boaz
2025
1h 33m

Melodramat

USA

Melodramat

Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 22-28.09.2025



10
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

9
plakat filmu Na podbój Bollywood

Na podbój Bollywood

The Ba***ds of Bollywood
2025 -
45m

Dramat

Komedia

Indie

Dramat

Komedia

(Sezon 1) Ambitny outsider i jego przyjaciele rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood.

8
plakat filmu Dojrzewanie

Dojrzewanie

Adolescence
2025 -
57m

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

7
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

6
plakat filmu Ród Guinnessów

Ród Guinnessów

House of Guinness
2025 -
51m

Dramat

Kostiumowy

Wielka Brytania

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

5
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

4
plakat filmu Black Rabbit

Black Rabbit

2025
56m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

3
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Thriller

Psychologiczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

2
plakat filmu Alice in Borderland

Alice in Borderland

Imawa no Kuni no Alice
2020 - 2025
58m

Thriller

Sci-Fi

Japonia

Thriller

Sci-Fi

(Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

1
plakat filmu Bunkier miliarderów

Bunkier miliarderów

El refugio atómico
2025 -
55m

Thriller

Dramat

Hiszpania

Thriller

Dramat

(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.


