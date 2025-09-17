Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" z kolejnym historycznym rekordem

Choć wydarzeniem tygodnia na Netfliksie była transmisja walki bokserskiej Canelo kontra Crawford, za plecami przedsięwzięcia również dużo się działo. Między innymi drugi sezon "Wednesday" może w końcu pochwalić się osiągnięciem podobnym do debiutanckiej serii – teraz trafił do netfliksowego top 10 wszechczasów anglojęzycznych seriali. Równie wielką popularnością mogą pochwalić się też animowane "K-popowe łowczynie demonów", które ponownie wspięły się na szczyt rankingu filmów. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Shrek żył sobie szczęśliwie w swojej samotni na bagnach. Do czasu... Jego spokój został zakłócony inwazją dokuczliwych postaci z bajek wygnanych z królestwa przez złego Lorda Farquaada. Zdecydowany ocalić ich wszystkich, a przede wszystkim swój dom, Shrek porozumiewa się z Lordem i wyrusza na poszukiwanie pięknej Królewny Fiony mającej zostać żoną Farquaada. W niebezpiecznej misji towarzyszy mu przemądrzały osioł, który zrobi dla Shreka wszystko... z jednym małym wyjątkiem - nie przestanie gadać! Ocalenie Królewny przed ziejącym ogniem smokiem okazuje się być niewielkim problemem. Na jaw bowiem wychodzi jej głęboko skrywany sekret.
Opowieść o 19-letniej Park Se-ri, która chce wyprostować swoje wiecznie niesforne włosy, zanim zdecyduje się na wyznanie, które zmieni wszystko, ale na razie zajmuje się głównie kręceniem z nowym uczniem, Han Yun-seokiem.
Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.
Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.
Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością, powracając do wzlotów i upadków swojego życia.
Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.
Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?
(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.
(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.
(Miniserial) "Zabite" to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.
(Sezon 1) W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym Cecilie Fjellhøy, która padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego "Oszusta z Tindera", łączy siły z prywatną detektyw Brianne Joseph. Wspólnie demaskują oszustów matrymonialnych i pomagają ich ofiarom odzyskać kontrolę nad życiem.
(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.
(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.