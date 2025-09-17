Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" z kolejnym historycznym rekordem
Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" z kolejnym historycznym rekordem

Choć wydarzeniem tygodnia na Netfliksie była transmisja walki bokserskiej Canelo kontra Crawford, za plecami przedsięwzięcia również dużo się działo. Między innymi drugi sezon "Wednesday" może w końcu pochwalić się osiągnięciem podobnym do debiutanckiej serii – teraz trafił do netfliksowego top 10 wszechczasów anglojęzycznych seriali. Równie wielką popularnością mogą pochwalić się też animowane "K-popowe łowczynie demonów", które ponownie wspięły się na szczyt rankingu filmów. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8-14.09.2025



10
plakat filmu Shrek

Shrek

2001
1h 30m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Shrek żył sobie szczęśliwie w swojej samotni na bagnach. Do czasu... Jego spokój został zakłócony inwazją dokuczliwych postaci z bajek wygnanych z królestwa przez  złego Lorda Farquaada. Zdecydowany ocalić ich wszystkich, a przede wszystkim swój dom, Shrek porozumiewa się z Lordem i wyrusza na poszukiwanie pięknej Królewny Fiony mającej zostać żoną Farquaada. W niebezpiecznej misji towarzyszy mu przemądrzały osioł, który zrobi dla Shreka wszystko... z jednym małym wyjątkiem - nie przestanie gadać! Ocalenie Królewny przed ziejącym ogniem smokiem okazuje się być niewielkim problemem. Na jaw bowiem wychodzi jej głęboko skrywany sekret.

9
plakat filmu Zakręcona miłość

Zakręcona miłość

Gobaekeui yeoksa
2025
2h 1m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

Opowieść o 19-letniej Park Se-ri, która chce wyprostować swoje wiecznie niesforne włosy, zanim zdecyduje się na wyznanie, które zmieni wszystko, ale na razie zajmuje się głównie kręceniem z nowym uczniem, Han Yun-seokiem.

8
plakat filmu Inspektor Zende

Inspektor Zende

Inspector Zende
2025
1h 52m

Komedia kryminalna

Indie

Komedia kryminalna

Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega.

7
plakat filmu Pragnę tylko ciebie

Pragnę tylko ciebie

Fall for Me
2025
1h 45m

Dramat

Thriller

Romans

Niemcy

Dramat

Thriller

Romans

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

6
plakat filmu Saiyaara

Saiyaara

2025

Romans

Indie

Romans

Drogi dochodzącej do siebie po nieudanym związku poetki i sfrustrowanego piosenkarza przecinają się, gdy ten postanawia napisać muzykę do jej wierszy.

5
plakat filmu Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni

The Thursday Murder Club
2025
2h

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.

4
plakat filmu Charlie Sheen: Dokument

Charlie Sheen: Dokument

Aka Charlie Sheen
2025
1h 31m

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością, powracając do wzlotów i upadków swojego życia.

3
plakat filmu Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum

Unknown Number: The High School Catfish
2025
1h 34m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.

2
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

1
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8-14.09.2025



10
plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

(Sezon 1) Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

9
plakat filmu Wybór

Wybór

Hostage
2025
43m

Dramat

Thriller

Polityczny

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Polityczny

(Miniserial) Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

8
plakat filmu Dwa groby

Dwa groby

Dos tumbas
2025
49m

Kryminał

Thriller

Hiszpania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

7
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

6
plakat filmu Zabite

Zabite

Las muertas
2025
1h 8m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Miniserial) "Zabite" to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

5
plakat filmu Miłość, oszustwa i zemsta

Miłość, oszustwa i zemsta

Love Con Revenge
2025 -
42m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 1) W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym Cecilie Fjellhøy, która padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego "Oszusta z Tindera", łączy siły z prywatną detektyw Brianne Joseph. Wspólnie demaskują oszustów matrymonialnych i pomagają ich ofiarom odzyskać kontrolę nad życiem.

4
plakat filmu Moje życie z Walterami

Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 2) Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami – i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.

3
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025 -
1h 20m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.

2
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 2) "Beauty in Black" to historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.


4 komentarze
1 komentarz
