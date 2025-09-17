Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" z kolejnym historycznym rekordem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8-14.09.2025

10 Shrek 2001 1h 30m Animacja Familijny Komedia Andrew Adamson Vicky Jenson USA Animacja Familijny Komedia Mike Myers Eddie Murphy Shrek żył sobie szczęśliwie w swojej samotni na bagnach. Do czasu... Jego spokój został zakłócony inwazją dokuczliwych postaci z bajek wygnanych z królestwa przez złego Lorda Farquaada. Zdecydowany ocalić ich wszystkich, a przede wszystkim swój dom, Shrek porozumiewa się z Lordem i wyrusza na poszukiwanie pięknej Królewny Fiony mającej zostać żoną Farquaada. W niebezpiecznej misji towarzyszy mu przemądrzały osioł, który zrobi dla Shreka wszystko... z jednym małym wyjątkiem - nie przestanie gadać! Ocalenie Królewny przed ziejącym ogniem smokiem okazuje się być niewielkim problemem. Na jaw bowiem wychodzi jej głęboko skrywany sekret.

7 Pragnę tylko ciebie Fall for Me 2025 1h 45m Dramat Thriller Romans Sherry Hormann Niemcy Dramat Thriller Romans Svenja Jung Theo Trebs Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

6 Saiyaara 2025 Romans Mohit Suri Indie Romans Ahaan Panday Aneet Padda Drogi dochodzącej do siebie po nieudanym związku poetki i sfrustrowanego piosenkarza przecinają się, gdy ten postanawia napisać muzykę do jej wierszy.

1 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Musical Fantasy Chris Appelhans USA Animacja Musical Fantasy Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8-14.09.2025

8 Dwa groby Dos tumbas 2025 49m Kryminał Thriller Kike Maíllo Hiszpania Kryminał Thriller Kiti Mánver Álvaro Morte (Miniserial) Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel ( Kiti Mánver ), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

6 Zabite Las muertas 2025 1h 8m Dramat Thriller Luis Estrada Meksyk Dramat Thriller Paulina Gaitan Arcelia Ramírez (Miniserial) " Zabite " to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

Recenzja serialu "Wednesday"