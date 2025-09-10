Newsy Filmy Emma Roberts w czarnej komedii o raku piersi
Filmy

Emma Roberts w czarnej komedii o raku piersi

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Kaet+Might+Die%22%3A+Emma+Roberts+w+czarnej+komedii+o+raku+piersi-162864
Emma Roberts w czarnej komedii o raku piersi
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Emma Roberts ("Nerve"), Josh Hutcherson ("Igrzyska śmierci") oraz William H. Macy ("Shameless - Niepokorni") wystąpią w czarnej komedii o radzeniu sobie z nowotworem – donosi dziś portal Nexus Point News. Trójka aktorów będzie stanowiła filar obsady nowego inspirującego projektu o przezwyciężaniu własnych granic i mierzenia się z nową, chorobową rzeczywistością. 

"Kaet Might Die" – co wiemy o filmie?



Najnowszy obyczajowy projekt będzie adaptacją książki "Boobs Gone Rogue: One Young Woman’s Tale of Cancer, Marathoning, Addiction and General Badassery" autorstwa Kaet McAnneny. Dzieło autorki jest pamiętnikowym zbiorem historii z własnego radzenia sobie z diagnozą nowotworową oraz późniejszymi stadiami choroby.

GettyImages-2218040711.jpg Getty Images © Olivia Wong


Pamiętniki w żartobliwy sposób przeprowadzają czytelnika przez codzienną walkę z rakiem piersi, kreując przy okazji wiarygodny portret samej Kaet – scenografki filmowej oraz telewizyjnej (odpowiedzialnej choćby za scenografię filmu "Blue Ruin") i miłośniczki maratonów, próbującej na nowo odnaleźć się w nowojorskiej rzeczywistości. Jak zaznacza wydawnictwo, na łamach książki autorka przeprowadza nas przed doświadczenia pięciu operacji, długotrwałej chemioterapii, ale i niezliczonych treningów biegowych i żartów o jej biuście. W tej chwili nie wiadomo, jak rzetelnie film będzie chciał zaadaptować książkę McAnneny.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć już w przyszłym miesiącu. Reżyserką projektu będzie Mercedes Bryce Morgan, autorka filmów "Na pokuszenie zła" czy "Bone Lake". Za adaptację pamiętników na materiał scenariuszowy odpowiadają z kolei Angela Gulner ("Trzech tatuśków") i Yuri Baranovsky ("Jakaś inna kobieta"). 

"Nowa w kosmosie" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Josh Hutcherson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Masz Xbox Game Pass Ultimate? Zagrasz w samochodzie

Filmy Gry

Gra "Dark Deception" zmieni się w film

Filmy Wideo Multimedia

"Zapiski śmiertelnika". Data premiery i plakat teaserowy

1 komentarz
Seriale

Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację

Gry

Graliśmy w "Little Nightmares III"!

Filmy

Czy Scarlett Johansson wróci w kolejnym "Jurassic World"?

1 komentarz
Filmy

"Resident Evil": reżyser "Zniknięć" będzie pracował z Polakiem!

8 komentarzy