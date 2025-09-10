Emma Roberts w czarnej komedii o raku piersi

Emma Roberts ("Nerve"), Josh Hutcherson ("Igrzyska śmierci") oraz William H. Macy ("Shameless - Niepokorni") wystąpią w czarnej komedii o radzeniu sobie z nowotworem – donosi dziś portal Nexus Point News. Trójka aktorów będzie stanowiła filar obsady nowego inspirującego projektu o przezwyciężaniu własnych granic i mierzenia się z nową, chorobową rzeczywistością.
"Kaet Might Die" – co wiemy o filmie?
Najnowszy obyczajowy projekt będzie adaptacją książki "Boobs Gone Rogue: One Young Woman’s Tale of Cancer, Marathoning, Addiction and General Badassery" autorstwa Kaet McAnneny
. Dzieło autorki jest pamiętnikowym zbiorem historii z własnego radzenia sobie z diagnozą nowotworową oraz późniejszymi stadiami choroby.
Pamiętniki w żartobliwy sposób przeprowadzają czytelnika przez codzienną walkę z rakiem piersi, kreując przy okazji wiarygodny portret samej Kaet
– scenografki filmowej oraz telewizyjnej (odpowiedzialnej choćby za scenografię filmu "Blue Ruin
") i miłośniczki maratonów, próbującej na nowo odnaleźć się w nowojorskiej rzeczywistości. Jak zaznacza wydawnictwo, na łamach książki autorka przeprowadza nas przed doświadczenia pięciu operacji, długotrwałej chemioterapii, ale i niezliczonych treningów biegowych i żartów o jej biuście. W tej chwili nie wiadomo, jak rzetelnie film będzie chciał zaadaptować książkę McAnneny
.
Zdjęcia do filmu mają ruszyć już w przyszłym miesiącu. Reżyserką projektu będzie Mercedes Bryce Morgan
, autorka filmów "Na pokuszenie zła
" czy "Bone Lake
". Za adaptację pamiętników na materiał scenariuszowy odpowiadają z kolei Angela Gulner
("Trzech tatuśków
") i Yuri Baranovsky
("Jakaś inna kobieta
").