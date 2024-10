Al Pacino w nowym wywiadzie: "W trakcie epidemii COVID-19 byłem bliski śmierci"

Co powiedział Pacino?

W wywiadzie dla The New York Time Pacino postanowił wrócić do czasów, w których szczepionki na COVID-19 nie były jeszcze dostępne. W tamtym okresie aktor czuł się wyjątkowo źle; ostro gorączkował i niebezpiecznie odwodnił swój organizm.- powiedział Pacino - dodał aktor.Zapytany, czy doświadczenie "chwilowej śmierci" i powrotu do żywych wpłynęło jakkolwiek na jego relację z duchowością, Pacino odparł:- dodał Pacino -Z ostatecznych wywiad przeszedł też na lżejsze, choć wciąż rozliczeniowe tony. Aktor został bowiem zapytany o swój stosunek do roli w komedii z Adamem Sandlerem Jack i Jill ", która przyniosła Pacino aż dwie statuetki Złotej Maliny . Do dziś to jedyne wyróżnienia tą nagrodą dla aktora.Podczas wywiadu Pacino podzielił się zaskakującą być może przyczyną podjęcia się komediowego projektu. W tamtym czasie aktor pilnie potrzebował zarobku; jego księgowy trafił do więzienia, pozostawiając go w niepewnej sytuacji finansowej.- powiedział Pacino Fani od dawna podejrzewali, że chodziło o pieniądze. Jak bowiem inaczej wyjaśnić zaangażowanie znanego z ról w " Ojcu chrzestnym " czy " Człowieka z blizną " aktora do filmu, który zgarnął aż 10 statuetek Złotych Malin ? Dziwić natomiast może trudna sytuacja finansowa, w której znalazł się aktor - wydawałoby się, że dziesięciolecia gry w największych filmach w historii kina były w stanie zapchać skarbiec aktora po sam sufit. Jak się okazuje, nie wszystko jest zawsze takie proste.