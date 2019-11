"Kraina lodu 2" na szczycie polskiego box-office'u

jest sukcesem nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Druga część popularnej animacji Disneya weszła do naszych kin w piątek 22 listopada i zadebiutowała na szczycie Box-Office'u.Jak podaje dystrybutor, w pierwszy weekend wyświetlaniazostała obejrzana przez blisko 620 tysięcy widzów. Co więcej, jak czytamy w informacji prasowej Disneya, film ustanowił rekord wpływów ze sprzedaży biletów dla filmu animowanego: 12,6 mln złotych. To najlepsze otwarcie animacji w historii rodzimego box-office'u.O FILMIE:"Mam tę moc, mam tę moc" - śpiewała całkiem niedawno cała Polska. Któż nie pokochał bałwanka Olafa i kogo nie uwiodła fenomenalna ścieżka dźwiękowa jednej z najbardziej kultowych animacji wszech czasów? Wielbiciele Elsy i jej przyjaciół już 22 listopada poznają nowe przygody swoich ulubionych bohaterów w filmie Kraina lodu 2!Dlaczego Elsa urodziła się obdarzona magiczną mocą? Odpowiedź na to pytanie nie daje jej spokoju i zagraża całemu królestwu! Dlatego razem z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyruszają w niebezpieczną i niezwykłą podróż. Czy ta wyprawa odmieni życie bohaterów? Czego się podczas niej dowiedzą? Jakie przygody przeżyją? W oscarowej Krainie lodu Elsa bała się, że jej moc jest zbyt potężna i może doprowadzić do katastrofy. W drugiej części musi mieć nadzieję, że ta moc będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć problemy, które napotka. Czy tak się stanie?