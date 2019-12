"Kraina lodu II" i "Praziomek" faworytami nagród Annie

W poniedziałek ogłoszone zostały nominacje do Nagród Annie przyznawanych za najlepsze dokonania w świecie animacji. W tym roku zapowiada się ostra rywalizacja. Dwa filmy zdobyły bowiem po osiem nominacji. Są toTym animacją depczą jednak po piętach inne tytuły, jak chociażby netfliksowy, który zdobył siedem nominacji. Na sześć statuetek szansę mają:oraz francuska produkcja kupiona przez platformę NetflixPolska ma w tym roku szansę na zwycięstwo. W kategorii najlepsza animacja krótkometrażowa o statuetkę walczyPoniżej prezentujemy nominowanych w najważniejszych kategoriach. Pełna lista dostępna jest TUTAJ odc. Why Do We Have To Recycle? Elena z Avaloru " odc. Changing of the Guardodc. Dorsay Day/Honey in Parisodc. Pizza Pickle/The Forest Next Doorodc. I Am Amelia Earhartodc. Carried Awayodc. The Caterpillar Trainodc. Evil League of Mutantsodc. A Glorious End Part 1odc. Calamari Jerryodc. Disclosure The Movie: The Musical!odc. The Clientodc. So You Need a Crewodc. The Jelly Lakesodc. The Hospital- Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven- Toothless, Light Fury, Hiccup, Deathgrippers- Grimmel, Ruffnutt, Toothless, Light Fury, Hiccup, Baby Furies- Alva- różne postacieodc. The Long Night