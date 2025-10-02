Newsy Filmy "Krzyk VII": Zobacz oficjalny logotyp. Data premiery potwierdzona
"Krzyk VII": Zobacz oficjalny logotyp. Data premiery potwierdzona

Wkrótce zobaczymy pierwszy zwiastun "Krzyku VII". Zanim to jednak nastąpi, twórcy podzielili się nowym logotypem i potwierdzili datę premiery.

Na oficjalnym profilu franczyzy na portalu X pojawiła się grafika promująca "Krzyk VII". Przy okazji potwierdzono, że film trafi na ekrany 27 lutego 2026 roku. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:



Przypomnijmy: pierwotnie "Krzyk VII" pomyślany był jako historia sióstr Carpenter. Kiedy jednak Melissa Barrera została zwolniona po tym, jak w mediach społecznościowych wsparła Palestynę, a Jenna Ortega odeszła w geście solidarności, plany uległy zmianie. Wkrótce potem z projektu zrezygnował reżyser Christopher Landon, którego miejsce zajął weteran serii Kevin Williamson – twórca scenariusza pierwszej części, który współpracował z Wesem Cravenem także przy kolejnych odsłonach cyklu.

Jenna Ortega jako Tara Carpenter w filmie "Krzyk"

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Neve Campbell i Courteney Cox, czyli ekranowe Sidney Prescott i Gale Weathers, oraz Jasmin Savoy Brown i Mason Gooding, którzy ponownie wcielą się w Mindy i Chada Meeks-Martinów. W obsadzie znaleźli się też m.in. Mckenna GraceAnna Camp i Asa Germann.

Zobacz zwiastun "Krzyku VI"


"Krzyk VI" trafił na ekrany w marcu 2023 roku. Za sterami produkcji stanęli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Przypominamy zwiastun:


