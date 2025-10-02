"Krzyk VII": Zobacz oficjalny logotyp. Data premiery potwierdzona

Wkrótce zobaczymy pierwszy zwiastun "Krzyku VII". Zanim to jednak nastąpi, twórcy podzielili się nowym logotypem i potwierdzili datę premiery.
"Krzyk 7" z oficjalną grafiką i potwierdzoną datą premiery
Na oficjalnym profilu franczyzy na portalu X pojawiła się grafika promująca "Krzyk VII
". Przy okazji potwierdzono, że film trafi na ekrany 27 lutego 2026 roku. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:
Przypomnijmy: pierwotnie "Krzyk VII
" pomyślany był jako historia sióstr Carpenter. Kiedy jednak Melissa Barrera
została zwolniona po tym, jak w mediach społecznościowych wsparła Palestynę, a Jenna Ortega
odeszła w geście solidarności, plany uległy zmianie. Wkrótce potem z projektu zrezygnował reżyser Christopher Landon
, którego miejsce zajął weteran serii Kevin Williamson
– twórca scenariusza pierwszej części, który współpracował z Wesem Cravenem
także przy kolejnych odsłonach cyklu.
Jenna Ortega jako Tara Carpenter w filmie "Krzyk"
Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Neve Campbell
i Courteney Cox
, czyli ekranowe Sidney Prescott i Gale Weathers, oraz Jasmin Savoy Brown
i Mason Gooding
, którzy ponownie wcielą się w Mindy i Chada Meeks-Martinów. W obsadzie znaleźli się też m.in. Mckenna Grace
, Anna Camp
i Asa Germann
.
Zobacz zwiastun "Krzyku VI"
"Krzyk VI
" trafił na ekrany w marcu 2023 roku. Za sterami produkcji stanęli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
. Przypominamy zwiastun: