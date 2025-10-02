Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 22-28.09.2025

10 Teściowie 2 2023 1h 35m Komedia Kalina Alabrudzińska Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

9 Oppenheimer 2023 3h Dramat Biograficzny Christopher Nolan USA Wielka Brytania Dramat Biograficzny Cillian Murphy Emily Blunt Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

5 Rut i Boaz Ruth & Boaz 2025 1h 33m Melodramat Alanna Brown USA Melodramat Serayah Tyler Lepley Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

4 Stoker 2013 1h 38m Thriller Chan-wook Park USA Wielka Brytania Thriller Mia Wasikowska Matthew Goode Ojciec kilkunastoletniej Indii Stoker ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Wkrótce potem do wielkiego, położonego na odludziu domu, w którym dziewczyna mieszka wraz z niezrównoważoną matką, wprowadza się brat zmarłego, wuj Charlie. India nie wiedziała dotąd o jego istnieniu. Początkowo jest zafascynowana Charlie'em, szybko jednak nabiera podejrzeń co do jego intencji...

3 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 22-28.09.2025

8 Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice 2020 - 2025 58m Thriller Sci-Fi Shinsuke Sato Japonia Thriller Sci-Fi Kento Yamazaki Tao Tsuchiya (Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

6 Ród Guinnessów House of Guinness 2025 - 51m Dramat Kostiumowy Tom Shankland Mounia Akl Wielka Brytania Dramat Kostiumowy Anthony Boyle Louis Partridge (Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

5 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

4 Na marginesie Wayward 2025 44m Thriller Psychologiczny Kanada USA Wielka Brytania Thriller Psychologiczny Mae Martin Toni Collette (Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

2 Bunkier miliarderów El refugio atómico 2025 - 55m Dramat Thriller David Barrocal Jesús Colmenar Hiszpania Dramat Thriller Miren Ibarguren Joaquín Furriel (Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

1 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

Recenzja 2. sezonu serialu "1670"