Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany
Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany

Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany
Bez niespodzianek - wyczekiwany drugi sezon serialu "1670" okazuje się ulubionym tytułem subskrybentów z Polski. Produkcja utrzymała pierwsze miejsce zdobyte w zeszłym tygodniu, zaraz po debiucie. Tak samo jak z dawnych dziejów kraju w krzywym zwierciadle, lubimy śmiać się też do francuskich komedii. Pierwsze miejsce w top 10 filmów zajął "Francuski kochanek" z Omarem Syem. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 22-28.09.2025



10
plakat filmu Teściowie 2

Teściowie 2

2023
1h 35m

Komedia

Polska

Komedia

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata  w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

9
plakat filmu Oppenheimer

Oppenheimer

2023
3h

Dramat

Biograficzny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Biograficzny

Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan".  Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

8
plakat filmu Siódmy syn

Siódmy syn

Seventh Son
2014
1h 42m

Familijny

Fantasy

Przygodowy

Chiny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Familijny

Fantasy

Przygodowy

Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę – Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

7
plakat filmu Człowiek w ogniu

Człowiek w ogniu

Man on Fire
2004
2h 26m

Dramat

Sensacyjny

Meksyk

Szwajcaria

USA

Wielka Brytania

Dramat

Sensacyjny

Zmęczony życiem, stroniący od ludzi były agent CIA John Creasy (Denzel Washington) otrzymuje od swego starego przyjaciela Rayburna (Zdobywca Oscara Christopher Walken) pracę ochroniarza dziewięcioletniej Pity Ramos (Dakota Fanning), nad wiek rozwiniętej córki meksykańskiego przemysłowca. Dziewczynce wkrótce udaje się zdobyć sympatię Creasy'ego, który z kolei, pod jej wpływem, zmienia swój niechętny stosunek do ludzi i otwiera się na świat. Gdy Pita zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców, Creasy, mimo, że ciężko ranny, poprzysięga zemstę. Nic nie jest w stanie powstrzymać jego szalonej wściekłości i determinacji w dążeniu do uratowania dziecka.

6
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

5
plakat filmu Rut i Boaz

Rut i Boaz

Ruth & Boaz
2025
1h 33m

Melodramat

USA

Melodramat

Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

4
plakat filmu Stoker

Stoker

2013
1h 38m

Thriller

USA

Wielka Brytania

Thriller

Ojciec kilkunastoletniej Indii Stoker ginie w tajemniczym wypadku samochodowym. Wkrótce potem do wielkiego, położonego na odludziu domu, w którym dziewczyna mieszka wraz z niezrównoważoną matką, wprowadza się brat zmarłego, wuj Charlie. India nie wiedziała dotąd o jego istnieniu. Początkowo jest zafascynowana Charlie'em, szybko jednak nabiera podejrzeń co do jego intencji...

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.

1
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 22-28.09.2025



10
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

9
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
55m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

8
plakat filmu Alice in Borderland

Alice in Borderland

Imawa no Kuni no Alice
2020 - 2025
58m

Thriller

Sci-Fi

Japonia

Thriller

Sci-Fi

(Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

7
plakat filmu Black Rabbit

Black Rabbit

2025
56m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

6
plakat filmu Ród Guinnessów

Ród Guinnessów

House of Guinness
2025 -
51m

Dramat

Kostiumowy

Wielka Brytania

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

5
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

4
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Thriller

Psychologiczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

3
plakat filmu Ángela

Ángela

2024
50m

Thriller

Hiszpania

Thriller

(Miniserial) W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...

2
plakat filmu Bunkier miliarderów

Bunkier miliarderów

El refugio atómico
2025 -
55m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

1
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

Recenzja 2. sezonu serialu "1670"


