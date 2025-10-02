Do imponującej gabloty pełnej nagród Jim Carrey niebawem będzie mógł dołożyć kolejną. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktor zostanie bowiem wyróżniony honorowym Cezarem. Tym samym Carrey dołączy do długiego zastępu amerykańskich gwiazd nagrodzonych za zasługi najważniejszą statuetką francuskiego kina.
Jim Carrey otrzyma honorowego Cezara
Do listy amerykańskich aktorów nagrodzonych honorowym Cezarem należą między innymi George Clooney
, Kirk Douglas
, Robert De Niro
czy Clint Eastwood
. Już w lutym 2026, w trakcie 51. edycji imprezy, do tego grona dołączy Jim Carrey
, nazwany przez kapitułę "jednym z najbardziej oryginalnych głosów współczesnego kina".
Jego kariera charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością: w kinie przeplata występy w superprodukcjach z filmami autorskimi; w telewizji jego poruszająca i wrażliwa rola w serialu "Kidding" ponownie potwierdziła ogromny zakres jego talentu Getty Images © Matt Winkelmeyer
– czytamy w oświadczeniu Akademii. Twórczość Carreya – zarówno na ekranie, jak i poza nim – przypomina nam, że kino może być czymś więcej niż rozrywką: może stawiać pytania, wzruszać, a nawet oświecać; że kreatywność i sztuka nie powinny być ograniczone do jednego medium. Jego kariera uosabia nieustanną zuchwałość, ciągle przesuwając granice sztuki i aktorstwa
– zaznaczyła dodatkowo Akademia.
51. doroczna gala rozdania Cezarów
odbędzie się 27 lutego 2026 roku. Oczekuje się, że Carrey
pojawi się na imprezie osobiście i własnoręcznie odbierze prestiżowe wyróżnienie. Od dobrych kilku lat aktorski odpoczynek przeplata wyłącznie występami w serii o "Sonicu
". Wcześniej zagrał też główną rolę w anulowanym w 2020 roku serialu "Kidding
".
"Kidding" – zwiastun pierwszego sezonu serialu