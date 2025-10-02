Newsy Filmy Devon Sawa gwiazdą nowego "Powrotu żywych trupów". Premiera w Boże Narodzenie
Devon Sawa gwiazdą nowego "Powrotu żywych trupów". Premiera w Boże Narodzenie

Nie tylko "Terrifier" sięgnął do tradycji świątecznego horroru. W tym roku Boże Narodzenie umili wam nowa odsłona "Powrotu żywych trupów". Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady dołączył Devon Sawa.

Żywe trupy powrócą w Boże Narodzenie


Nowy "Powrót żywych trupów" nie będzie rebootem oryginału, lecz jego kontynuacją. Akcja ma się toczyć w małym miasteczku w Pensylwanii w Boże Narodzenie 1985 roku – 18 miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w filmie Dana O'Bannona. Ekipa zakończyła już część prac na planie w Los Angeles. Główne zdjęcia mają rozpocząć się zimą w stanie Massachusetts. Twórcy czekają na opady śniegu, które ułatwią im przygotowanie scenografii. 

GettyImages-2197711952.jpg Getty Images © Amanda Edwards
Beyond Fest 2025: Devon Sawa na specjalnym pokazie "Heart Eyes"
Na krześle reżysera zasiądzie Steve Wolsh, który jest także autorem scenariusza. Sawa zagra bohatera nazwiskiem Isaac Horton. Casimere "Cash" Jollette wcieli się w Delilah, jego żonę, a Kynlee Heiman w Sophię, ich córkę. W obsadzie znalazł się też Alexander Ward – aktor i kaskader najlepiej znany z ról demonów, monstrów i czarnych charakterów. Do swojego CV dopisze rolę Tarmana.

Skąd znamy Devona Sawę?


Devon Sawa najlepiej znany jest z roli Aleksa Browninga w filmie "Oszukać przeznaczenie". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Kacper", "Zręczne ręce", "Burza", "Egzorcyzmy Molly Hartley", "Plan ucieczki 3", "Fanatyk", "Brudna sprawiedliwość", "Hunter Hunter" czy "Heart Eyes". Występował także w serialach "Gdzieś pomiędzy" i "Chucky".

Zobacz teaser nowego "Powrotu żywych trupów"



Kilka miesięcy temu twórcy podzielili się krótkim teaserem swojej produkcji. Zobaczcie, jak zapowiada się nowy "Powrót żywych trupów": 

