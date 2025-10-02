Devon Sawa gwiazdą nowego "Powrotu żywych trupów". Premiera w Boże Narodzenie

Nie tylko "Terrifier" sięgnął do tradycji świątecznego horroru. W tym roku Boże Narodzenie umili wam nowa odsłona "Powrotu żywych trupów". Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady dołączył Devon Sawa.
Żywe trupy powrócą w Boże Narodzenie
Nowy "Powrót żywych trupów
" nie będzie rebootem oryginału, lecz jego kontynuacją. Akcja ma się toczyć w małym miasteczku w Pensylwanii w Boże Narodzenie 1985 roku – 18 miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w filmie Dana O'Bannona
. Ekipa zakończyła już część prac na planie w Los Angeles. Główne zdjęcia mają rozpocząć się zimą w stanie Massachusetts. Twórcy czekają na opady śniegu, które ułatwią im przygotowanie scenografii.
Getty Images © Amanda Edwards
Beyond Fest 2025: Devon Sawa na specjalnym pokazie "Heart Eyes"
Na krześle reżysera zasiądzie Steve Wolsh
, który jest także autorem scenariusza. Sawa
zagra bohatera nazwiskiem Isaac Horton. Casimere "Cash" Jollette
wcieli się w Delilah, jego żonę, a Kynlee Heiman
w Sophię, ich córkę. W obsadzie znalazł się też Alexander Ward
– aktor i kaskader najlepiej znany z ról demonów, monstrów i czarnych charakterów. Do swojego CV dopisze rolę Tarmana.
Skąd znamy Devona Sawę?Devon Sawa
najlepiej znany jest z roli Aleksa Browninga w filmie "Oszukać przeznaczenie
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Kacper
", "Zręczne ręce
", "Burza
", "Egzorcyzmy Molly Hartley
", "Plan ucieczki 3
", "Fanatyk
", "Brudna sprawiedliwość
", "Hunter Hunter
" czy "Heart Eyes
". Występował także w serialach "Gdzieś pomiędzy
" i "Chucky
".
Zobacz teaser nowego "Powrotu żywych trupów"
Kilka miesięcy temu twórcy podzielili się krótkim teaserem swojej produkcji. Zobaczcie, jak zapowiada się nowy "Powrót żywych trupów
":