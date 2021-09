"Księgowy 2" jednak powstanie. Affleck i Bernthal powrócą?

Wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. w końcu gotowe jest do realizacji filmu "The Accountant 2", czyli kontynuacji " Księgowego ". W obsadzie mieliby się pojawić Ben Affleck Jon Bernthal , czyli odtwórcy ról Christiana Wolffa i Baxtona z jedynki. Aktorzy jednak na razie nie podpisali kontraktów.Za to Gavin O'Connor Bill Dubuque , czyli reżyser i scenarzysta " Księgowego ", już mają podpisane umowy z Warnerem na realizację kontynuacji. Szczegóły przygotowywanego projektu nie są znane, ale reżyser w podcaście portalu Cinema Blend ujawnił, że Braxton odegra w nim większą rolę. O'Connor myśli już też o trzeciej części, w której bracia byliby równorzędnymi bohaterami i całość byłaby opowieścią o więzi braterskiej. Księgowy " był historią Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego. Kiedy Wydział ds. ścigania przestępstw Departamentu Skarbu, prowadzony przez Raya Kinga, zaczyna się nim coraz bardziej interesować, Christian podejmuje współpracę z legalnym klientem - nowoczesną firmą specjalizującą się w dziedzinie robotyki. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. Jednak, kiedy Christianowi udaje się uzyskać prawdziwy obraz sytuacji finansowej firmy i zbliżyć się do odkrycia prawdy, liczba ofiar zaczyna niebezpiecznie wzrastać.Kosztujący 44 miliony dolarów " Księgowy " zarobił w Stanach ponad 86 milionów. Kolejne 69 milionów zdobył poza granicami USA.