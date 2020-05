"Liga Sprawiedliwości" z nowym zwiastunem, ale bez dokrętek

Jedną z informacji tygodnia była bez dwóch zdań ta, że Zack Snyder jednak pokaże światu swoją wersję " Ligi Sprawiedliwości ". Informacja została oficjalnie potwierdzona, a teraz na światło dzienne wychodzą kolejne fakty. W drodze jest też zwiastun widowiska.Film oczywiście nie jest jeszcze gotowy i studio Warner Bros. zgodziło się wyłożyć dodatkowe 20-30 milionów dolarów, by domknąć projekt. Budżet obejmuje jednak tylko postprodukcję: montaż, efekty specjalne, dodatkowe dialogi. Podobno nie ma szansy na dokrętki i powrót aktorów przed kamerę. Snyder był co prawda chętny, by wejść na plan, ale producenci powiedzieli rzekomo, że nie będzie to możliwe.Głos w sprawie filmu zabrał jednak Ben Affleck , odtwórca roli Batmana. Aktor pojawił się w programie Kevina Smitha "FatMan Beyond". W opublikowanym również na Instagramie filmiku podziękował fanim za wsparcie i wyraził radość z faktu, że Zack Snyder może zrealizować swoją wizję. Zobaczcie sami:Wiemy też, że praca nad filmem już trwa. Po ogłoszeniu, że powstanie nowa wersja " Ligi Sprawiedliwości ", fani zaczęli bombardować Snydera pytaniami na jego koncie w aplikacji Vero. Reżyser wypowiedział się w kwestii zwiastuna:. Zapytany zaś o to, czy możemy spodziewać się go niedługo, wrzucił emotkę w ciemnych okularach. Wygląda więc na to, że trailer zobaczymy prędzej niż później.Chwilowo rzeczą najbliższą zwiastuna nowej wersji jest trailer " Ligi Sprawiedliwości " z Comic-Conu 2016, opublikowany jeszcze zanim Snyder porzucił pracę nad filmem:Nowa wersja " Ligi sprawiedliwości " zadebiutuje na platformie HBO Max w przyszłym roku.