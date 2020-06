Kolejne "Martwe zło" w drodze na ekran

W wywiadzie dla magazynu "Empire" Bruce Campbell ujawnił nowe szczegóły kolejnego filmu z serii " Martwe zło ".Scenariusz nosi tytuł "Evil Dead Now", a za kamerą stanie znany z horroru " Impostor Lee Cronin . Główną postacią, tak jak w poprzedniej odsłonie z 2013 roku, będzie kobieta. - Nasi bohaterowie i bohaterki są zwykłymi ludźmi. Zamierzamy kontynuować tę tradycję - stwierdził Campbell . Aktor zapowiedział także, że nie pojawi się w nowym filmie.Kultowy cykl " Martwe zło " skończy w przyszłym roku 40 lat. Jego twórcą jest Sam Raimi , który wyreżyserował trzy pierwsze filmy, a także piastował stanowisko producenta serialu " Ash kontra martwe zło " oraz kinowego rebootu . Z wyjątkiem ostatniego główną rolę we wszystkich przedsięwzięciach zagrał Campbell W pierwszej części serii do opuszczonego domku w górach przybywa na weekend piątka studentów. Na miejscu znajdują "Necronomicon" - legendarną księgę zmarłych i nagraną na taśmę inwokację przywołującą demony. Ku swemu nieszczęściu odsłuchują ją i w rezultacie noc w lesie będzie dla wielu ostatnią w ich życiu.