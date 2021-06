"Matrix 4": Christina Ricci dołącza do obsady

Do imponującej obsady czwartej części "Matrixa" dołączyła nowa gwiazda. Jest nią Christina Ricci . Informacja o udziale aktorki została udostępniona przez Warner Bros. w zaktualizowanej wersji materiałów prasowych.Nie wiadomo, w kogo wcieli się aktorka. Przypomnijmy, że poza gwiazdami znanymi z oryginalnej wersji, takimi jak Keanu Reeves Carrie-Anne Moss czy Jada Pinkett-Smith , zobaczymy wiele nowych gwiazd. Są to Yahya Abdul-Mateen II Jonathan Groff . Premierę widowiska zaplanowano na 22 grudnia. Ricci miała już okazję współpracować z siostrami Wachowski przy filmie " Speed Racer ". Była to opowieść o kierowcy wyścigowym, który odkrywa, że wyniki zawodów są ustawiane przez korporacje.