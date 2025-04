"Minecraft: Film" dziwną ofiarą piratów. Do sieci trafiła wersja bez efektów specjalnych

Robocza wersja "Minecraft: Film" wyciekła do sieci

Jak się bowiem okazuje, do sieci trafiłalub też efekty te były tylko częściowo dodane.Przedstawiciele Warner Bros. dość sprawnie usuwali większość z tych plików, ale oczywiście w sieci nic tak naprawdę nie ginie. Nikt jednak nie potrafi wyjaśnić, dlaczego ktoś chciałby oglądać film oparty w dużej mierze na efektach specjalnych bez tychże efektów.Warner Bros. i Legendary nie wyjaśnili też, jakim cudem wersja robocza filmu w ogóle wyciekła do sieci. Tego rodzaju piractwo zdarza się stosunkowo rzadko.TaWidowisko w piątek zanotowało najlepszy dzień otwarcia w historii adaptacji gier zgarniając co najmniej. Tym samym szacunki dotyczące weekendu otwarcia wzrosły do ok.. A to oznacza, żewalczy teraz o pobicie growego rekordu otwarcia, który wynosi 146,3 mln dolarów i należy doCo ciekawe,podało ocenę widowni filmu. I wygląda na to, że widzowie są dużo bardziej przychylni widowisku niż recenzenci. Wystawiona ocena to bowiem solidne