"Nawalny" premierowo w Polsce na 19. Millennium Docs Against Gravity!

Punkty zapalne - focus na Mjanmę

W obliczu możliwej inwazji Rosji na Ukrainę wszyscy zastanawiają się nad działaniem autorytarnego reżimu Władimira Putina i stojących za nim motywacji. Oblicze współczesnej Rosji odbija się doskonale w sylwetce jej najbardziej znanego opozycjonisty - Aleksieja Nawalnego. W filmie " Nawalny " (Navalny) reżyser Daniel Roher pokazuje tego wyjątkowego człowieka i jego walkę z bezwzględnym systemem. Swoją premierę " Nawalny " miał podczas festiwalu w Sundance , gdzie otrzymał Nagrodę Publiczności.Pościgi, próby otrucia, szpiedzy - chociaż film Rohera przypomina prawdziwy thriller, niestety jest to zapis prawdziwych wydarzeń. W filmie pokazana została także poruszająca historia rodziny Nawalnego w obliczu otrucia, które prawie doprowadziło do jego śmierci. Bohaterski powrót opozycjonisty do Rosji, gdzie niedawno został skazany na 20 lat więzienia, był jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla mieszkańców Rosji. Polska publiczność będzie mogła zobaczyć premierowo tę niesamowitą historię odwagi i miłości do ojczyzny już w maju podczas 19. edycji Millennium Docs Against Gravity Nawalny " z pewnością będzie jednym z najbardziej dyskutowanych filmów nadchodzącej edycji największego polskiego festiwalu filmowego, ale w programie znalazły się także inne filmy poświęcone miejscom i zdarzeniom, które są obecnie punktami zapalnymi w globalnej polityce. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Mjanma, której poświęcone są aż cztery filmy, które zostaną zaprezentowane w maju polskiej publiczności.Poruszającym wprowadzeniem do tematyki związanej z tragicznymi wydarzeniami z 2021 roku w Mjanmie są dwa filmy krótkometrażowe - nakręcone zaraz przed zamachem stanu " Pozdrowienia z Mjanmy " (Greetings from Myanmar), reż. Andreas J. Riiser Sunniva Sundby oraz "List do San Zaw Htwaya" (Letter to San Zaw Htway), reż. Petr Lom . Pierwszy, zderzający widok wypoczywających w luksusowym hotelu turystów ze świadectwem kobiety, która cudem ocalała, kiedy jej wioska została napadnięta, zostanie zaprezentowany w nowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Drugi to rodzaj filmowego listu do jednego z najważniejszych aktywistów politycznych, nieżyjącego już San Zaw Htwaya, który spędził 12 lat w więzieniu pod koniec lat 90., a w obliczu krwawego wojskowego przewrotu w 2021 roku stał się źródłem inspiracji dla obecnych aktywistów i więźniów politycznych. Ten film publiczność będzie mogła zobaczyć wyłącznie podczas części online festiwalu od 24 maja do 5 czerwca na mdag,pl.Jednym z dwóch filmów pełnometrażowych poświęconych wydarzeniom w Mjanmie są " Pamiętniki z Mjanmy " (Myanmar Diaries), reż. The Myanmar Film Collective. Otrzymały nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego oraz Nagrodę Amnesty International na kończącym się właśnie Berlinale . Ten film to ważne przypomnienie, że choć temat sytuacji politycznej w Mjanmie dawno zniknął z pierwszych stron gazet, cały czas łamane są tam prawa człowieka. Dziesięciu młodych filmowców, którzy pozostać muszą anonimowi, dokumentuje życie w wojskowej dyktaturze po zamachu stanu z lutego 2021 roku. To obraz kraju pogrążonego w przemocy, jak i portret silnych obywateli, którzy odważnie stawiają opór wobec opresyjnej władzy.O Mjanmnie opowiadają także " Położne " (Midwives), reż. Snow Hnin Ei Hlaing, które w czasie tegorocznego Sundance otrzymały Specjalną Nagrodę Jury: Excellence In Verité Filmmaking. To piękna opowieść o przyjaźni ponad podziałami. Hla jest buddystką, Nyo Nyo muzułmanką z prześladowanej grupy etnicznej Rohingja w zachodniej Mjanmie. Pracują razem w szpitalu, niosąc pomoc i opiekę tym, którzy są traktowani jak intruzi w kraju, gdzie ich rodziny żyją od pokoleń. Nyo Nyo jest dodatkowo bardzo cenioną położną, która pozwala przyjść na świat kolejnym pokoleniom. W jakim świecie przyjdzie im żyć?Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 13-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium