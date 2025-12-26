Newsy Seriale "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max! Premiera nowego serialu już dziś!
"Niebo. Rok w piekle" w HBO Max! Premiera nowego serialu już dziś!

źródło: Materiały prasowe
W serwisie HBO Max już od dziś oglądać będzie można pierwszy odcinek nowego serialu "Niebo. Rok w piekle". W obsadzie między innymi Stanisław Linowski, Tomasz Kot, Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Michalina Łabacz, Anna Radwan i Anita Sokołowska! Kolejne odcinki udostępniane będą co piątek przez sześć tygodni. 

Serial "Niebo. Rok w piekle" opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo". To co na początku wydawało się niewinną duchową komuną, szybko okazuje się miejscem rządzącym się brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. To opowieść o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo bardzo szybko może stać się piekłem.

Chłopak – pragnący za wszelką cenę akceptacji – wsiąka w społeczność "Nieba": sielskie gospodarstwo prowadzone twardą ręką Piotra i Doroty. Pojawiają się nowi "bracia i siostry", rytuały wdzięczności, wspólne ogniska, sny interpretowane przez guru, a także symboliczną inicjacje: publiczne obwinienie matki za wszystkie złe sytuacje jakich Sebastian doświadczył. 
  
Po pewnym czasie Piotr rozpoczyna stopniowe odcinanie Seby od jego dawnego świata: religijność przeciwstawia Kościołowi, miłość matki nazywa "jadem", a każdy nawrót bólu tłumaczy jej traumatycznym wpływem. Z drugiej strony flirt z Karoliną – jedną z "Niebianek" - i ciepło wspólnoty, wzmacniają więź z całą grupą.

Poznaj bohaterów serialu:
 
Sebastian Keller / Stanisław Linowski

Ma 20 lat i szuka swojego miejsca w świecie. Jest młodym twórcą piosenek, gra na gitarze, spotyka się z przyjaciółmi, ma kochającą obsesyjnie matkę. Chciałby zostać artystą a dostaje się na wymarzone przez matkę prawo. Wówczas pojawia się u niego niezidentyfikowany fizyczny ból, którego lekarze nie potrafią ani wytłumaczyć, ani wyleczyć. Ten ból będzie powodem, dla którego Sebastian spotka Piotra. Szukający sensu i duchowości chłopak staje się jego uczniem i ulubieńcem, a z czasem wykonawcą jego okrutnych poleceń. W sekcie odnajduje namiastkę rodziny i akceptacji, której brakowało mu w domu. Jego droga to dramatyczna przemiana idealisty w fanatyka, a następnie w człowieka próbującego uratować własne dziecko, żonę, ale przede wszystkim własne "ja".

DSCF9167 TOMASZ KOT.jpg
 
Piotr / Tomasz Kot


Charyzmatyczny przywódca sekty "Niebo", bioenergoterapeuta i samozwańczy prorok, który potrafi omamić ludzi wizją duchowej odnowy. Jego początkowe kazania o miłości szybko przeradzają się w system kontroli, przemocy i dominacji. Z czasem coraz bardziej wierzy w swoją boskość, uznając siebie za narzędzie Boga, a swoich wyznawców za własność. Kieruje się nie tylko fanatyzmem, ale też narcystyczną potrzebą czci i władzy. 
 
DSCF1718 ZOFIA JASTRZEBSKA.jpg


Początkowo dziewczyna a później żona Sebastiana. To córka podlaskiego króla biznesu pieczarkowego, więc pieniędzy w jej domu nie brakuje. Ale brakuje rodziców, bliskości i miłości. I właśnie dlatego Aneta będzie zainteresowana światem, który zaoferuje Piotr. Choć Aneta dołącza do sekty, to nie wsiąknie w nią całą sobą. Zostaje tam głównie dla Sebastiana, w którym zakochuje się bez pamięci i za którego wychodzi za mąż. Po narodzinach dziecka, jej macierzyństwo staje się siłą, dzięki której jest w stanie przetrwać w Niebie. Anecie uda się utrzymać chłodne spojrzenie i zdroworozsądkowe myślenie, dzięki czemu to ona stanie się zapalnikiem do wyjścia z sekty.


Żona Piotra – kobieta, która uwierzyła w potencjał swojego męża i pomogła mu zbudować sektę. Podoba jej się życie bez zasad świata zewnętrznego, za to z regułami ustanawianymi wewnątrz "Rodziny". Łączy w sobie wiarę, zazdrość i potrzebę dominacji. Jej fanatyzm ma wymiar osobisty – to sposób na utrzymanie władzy i miłości Piotra.

Karolina / Michalina Łabacz

Była akademicka wykładowczyni, dla której Niebo stało się rajem na ziemi. Zgodziła się nawet na ślub z 14-letnim chłopcem. Porzuciła swoje życie dla obietnicy "lepszego świata". Ale to też pierwsza osoba w sekcie, która zrozumiała, że to jedno wielkie oszustwo i próbowała wzniecić bunt. 

Basia / Weronika Humaj i Maciek / Mateusz Górski

Basia to jedna z najbardziej wiernych i oddanych członkiń sekty. Dla niej słowo Piotra liczy się bardziej niż życie jej męża. Maciek, cierpiący na poważną chorobę, miota się pomiędzy lękiem o własne życie a wiarą w słowa Piotra. Jego "uzdrowienie" przez Sebastiana staje się dowodem na moc Piotra.

Teresa / Anna Radwan

Matka Sebastiana – głęboko wierząca kobieta, samotnie wychowująca syna, który jest dla niej całym światem. To jednak toksyczna, matczyna miłość, która nie pozwala jej zauważyć jak bardzo sama żyje jego życiem i jak wymusza na nim wszelkie decyzje. Czuje się skrzywdzona odejściem syna, ale nie przestaje o niego walczyć, nawet gdy wszyscy inni uznają go za straconego. 

Ojciec Łukasz / Marcin Czarnik

Ksiądz Egzorcysta, który próbuje przywrócić Sebastiana światu i Bogu. To kapłan o silnej wierze, wspiera Teresę i rozpoczyna walkę o duszę chłopaka. W relacji z Sebastianem próbuje być duchowym ojcem, ale często jego działania graniczą z przemocą rytualną. Tak naprawdę to największy konkurent Piotra, korzystający często z podobnych zabiegów socjotechnicznych. 

Joanna i Wojtek Dawidowiczowie / Anita Sokołowska i Przemysław Bluszcz

Rodzice Anety reprezentują emocjonalny chłód i rozpad tradycyjnej rodziny. Ich brak czułości i komunikacji popycha Anetę w ramiona sekty, która obiecuje jej miłość i sens. Gdy próbują ją odzyskać, jest już za późno.

Wojtek (50) to miejscowy król pieczarek. Transformacja gospodarcza w szybkim zassie pozwoliła stać się mu miejscowym bogaczem. Wierzy, że wszystko może sobie kupić. Aneta jest jego oczkiem w głowie i gotowy jest dać wszystko poza swoim czasem.

Joanna (45) nie rozumie zbuntowanej córki, która dla niej jest po prostu rozpieszczoną nastolatką. Życiową pustkę lubi wypełnić kieliszkiem dobrego wina. Odejście Anety i choroba męża czynią ją religijną dewotką.

Komisarz Dąbrowski / Karol Pocheć

Śledczy prowadzący sprawę sekty – racjonalny, ale cyniczny, początkowo niechętny duchowości i członkom sekty. W trakcie śledztwa sam zaczyna ulegać magnetyzmowi Piotra, powoli tracąc dystans i wiarę w racjonalność. Jego postać stanowi ostrzeżenie przed tym, że nikt nie jest odporny na manipulację.


Żona Mirka – ochroniarza Piotra. Z wdzięczności za odmienienie jej męża, byłego alkoholika, stała się jedną z gorliwszych wyznawczyń Piotra. Jednak wydarzenia do jakich doszło w sekcie były dla niej jak prysznic.

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu "Niebo. Rok w piekle" wystąpią: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Malecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus. 

Serial produkowany jest przez dFlights na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, za zdjęcia Tomasz Augustynek, zaś za montaż Piotr Kmiecik. Autorem scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów –Emilia Czartoryska. Za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska i Anna Zygmuntowicz. Reżyserką obsady jest Julia Popkiewicz. Producentami są: Marek Kłosowicz (dFlights) i Tomasz Cichoń (TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan. 
