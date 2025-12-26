"Niebo. Rok w piekle" w HBO Max! Premiera nowego serialu już dziś!

W serwisie HBO Max już od dziś oglądać będzie można pierwszy odcinek nowego serialu "Niebo. Rok w piekle". W obsadzie między innymi Stanisław Linowski, Tomasz Kot, Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Michalina Łabacz, Anna Radwan i Anita Sokołowska! Kolejne odcinki udostępniane będą co piątek przez sześć tygodni.
Serial "Niebo. Rok w piekle
" opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski
), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot
) prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo". To co na początku wydawało się niewinną duchową komuną, szybko okazuje się miejscem rządzącym się brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. To opowieść o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo bardzo szybko może stać się piekłem.
Chłopak – pragnący za wszelką cenę akceptacji – wsiąka w społeczność "Nieba": sielskie gospodarstwo prowadzone twardą ręką Piotra i Doroty. Pojawiają się nowi "bracia i siostry", rytuały wdzięczności, wspólne ogniska, sny interpretowane przez guru, a także symboliczną inicjacje: publiczne obwinienie matki za wszystkie złe sytuacje jakich Sebastian doświadczył.
Po pewnym czasie Piotr rozpoczyna stopniowe odcinanie Seby od jego dawnego świata: religijność przeciwstawia Kościołowi, miłość matki nazywa "jadem", a każdy nawrót bólu tłumaczy jej traumatycznym wpływem. Z drugiej strony flirt z Karoliną – jedną z "Niebianek" - i ciepło wspólnoty, wzmacniają więź z całą grupą.
Poznaj bohaterów serialu:
Ma 20 lat i szuka swojego miejsca w świecie. Jest młodym twórcą piosenek, gra na gitarze, spotyka się z przyjaciółmi, ma kochającą obsesyjnie matkę. Chciałby zostać artystą a dostaje się na wymarzone przez matkę prawo. Wówczas pojawia się u niego niezidentyfikowany fizyczny ból, którego lekarze nie potrafią ani wytłumaczyć, ani wyleczyć. Ten ból będzie powodem, dla którego Sebastian spotka Piotra. Szukający sensu i duchowości chłopak staje się jego uczniem i ulubieńcem, a z czasem wykonawcą jego okrutnych poleceń. W sekcie odnajduje namiastkę rodziny i akceptacji, której brakowało mu w domu. Jego droga to dramatyczna przemiana idealisty w fanatyka, a następnie w człowieka próbującego uratować własne dziecko, żonę, ale przede wszystkim własne "ja".
Charyzmatyczny przywódca sekty "Niebo", bioenergoterapeuta i samozwańczy prorok, który potrafi omamić ludzi wizją duchowej odnowy. Jego początkowe kazania o miłości szybko przeradzają się w system kontroli, przemocy i dominacji. Z czasem coraz bardziej wierzy w swoją boskość, uznając siebie za narzędzie Boga, a swoich wyznawców za własność. Kieruje się nie tylko fanatyzmem, ale też narcystyczną potrzebą czci i władzy.
Początkowo dziewczyna a później żona Sebastiana. To córka podlaskiego króla biznesu pieczarkowego, więc pieniędzy w jej domu nie brakuje. Ale brakuje rodziców, bliskości i miłości. I właśnie dlatego Aneta będzie zainteresowana światem, który zaoferuje Piotr. Choć Aneta dołącza do sekty, to nie wsiąknie w nią całą sobą. Zostaje tam głównie dla Sebastiana, w którym zakochuje się bez pamięci i za którego wychodzi za mąż. Po narodzinach dziecka, jej macierzyństwo staje się siłą, dzięki której jest w stanie przetrwać w Niebie. Anecie uda się utrzymać chłodne spojrzenie i zdroworozsądkowe myślenie, dzięki czemu to ona stanie się zapalnikiem do wyjścia z sekty.
Żona Piotra – kobieta, która uwierzyła w potencjał swojego męża i pomogła mu zbudować sektę. Podoba jej się życie bez zasad świata zewnętrznego, za to z regułami ustanawianymi wewnątrz "Rodziny". Łączy w sobie wiarę, zazdrość i potrzebę dominacji. Jej fanatyzm ma wymiar osobisty – to sposób na utrzymanie władzy i miłości Piotra.
Była akademicka wykładowczyni, dla której Niebo stało się rajem na ziemi. Zgodziła się nawet na ślub z 14-letnim chłopcem. Porzuciła swoje życie dla obietnicy "lepszego świata". Ale to też pierwsza osoba w sekcie, która zrozumiała, że to jedno wielkie oszustwo i próbowała wzniecić bunt.
Basia to jedna z najbardziej wiernych i oddanych członkiń sekty. Dla niej słowo Piotra liczy się bardziej niż życie jej męża. Maciek, cierpiący na poważną chorobę, miota się pomiędzy lękiem o własne życie a wiarą w słowa Piotra. Jego "uzdrowienie" przez Sebastiana staje się dowodem na moc Piotra.
Matka Sebastiana – głęboko wierząca kobieta, samotnie wychowująca syna, który jest dla niej całym światem. To jednak toksyczna, matczyna miłość, która nie pozwala jej zauważyć jak bardzo sama żyje jego życiem i jak wymusza na nim wszelkie decyzje. Czuje się skrzywdzona odejściem syna, ale nie przestaje o niego walczyć, nawet gdy wszyscy inni uznają go za straconego.
Ksiądz Egzorcysta, który próbuje przywrócić Sebastiana światu i Bogu. To kapłan o silnej wierze, wspiera Teresę i rozpoczyna walkę o duszę chłopaka. W relacji z Sebastianem próbuje być duchowym ojcem, ale często jego działania graniczą z przemocą rytualną. Tak naprawdę to największy konkurent Piotra, korzystający często z podobnych zabiegów socjotechnicznych.
Rodzice Anety reprezentują emocjonalny chłód i rozpad tradycyjnej rodziny. Ich brak czułości i komunikacji popycha Anetę w ramiona sekty, która obiecuje jej miłość i sens. Gdy próbują ją odzyskać, jest już za późno.
Wojtek (50) to miejscowy król pieczarek. Transformacja gospodarcza w szybkim zassie pozwoliła stać się mu miejscowym bogaczem. Wierzy, że wszystko może sobie kupić. Aneta jest jego oczkiem w głowie i gotowy jest dać wszystko poza swoim czasem.
Joanna (45) nie rozumie zbuntowanej córki, która dla niej jest po prostu rozpieszczoną nastolatką. Życiową pustkę lubi wypełnić kieliszkiem dobrego wina. Odejście Anety i choroba męża czynią ją religijną dewotką.
Śledczy prowadzący sprawę sekty – racjonalny, ale cyniczny, początkowo niechętny duchowości i członkom sekty. W trakcie śledztwa sam zaczyna ulegać magnetyzmowi Piotra, powoli tracąc dystans i wiarę w racjonalność. Jego postać stanowi ostrzeżenie przed tym, że nikt nie jest odporny na manipulację.
Żona Mirka – ochroniarza Piotra. Z wdzięczności za odmienienie jej męża, byłego alkoholika, stała się jedną z gorliwszych wyznawczyń Piotra. Jednak wydarzenia do jakich doszło w sekcie były dla niej jak prysznic.
Oprócz Stanisława Linowskiego
i Tomasza Kota
w serialu "Niebo. Rok w piekle
" wystąpią: Magdalena Różczka
, Zofia Jastrzębska
, Anna Radwan
, Michalina Łabacz
, Dominika Kluźniak
, Grzegorz Falkowski
, Weronika Humaj
, Anita Sokołowska
, Przemysław Bluszcz
, Mateusz Górski
, Karol Pocheć
, Marcin Czarnik
, Nikodem Adamski
, Cezary Kołacz
, Marysia Redkowska
, Łukasz Konopka
, Hanna Klepacka
, Łukasz Gawroński
, Wojciech Dolatowski
, Grażyna Kopeć
, Joanna Borer
, Adrianna Helena Mrowiec
, Paulina Puślednik
, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer
, Paweł Wolak
, Mateusz Malecki
, Kuba Dyniewicz
, Konrad Kąkol
, Julianna Sroka-Kierończyk
, Grzegorz Wojdon
, Karolina Winarska
, Wojciech Kowalski
, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus
.
Serial produkowany jest przez dFlights na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk
. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke
, za zdjęcia Tomasz Augustynek
, zaś za montaż Piotr Kmiecik
. Autorem scenografii jest Daria Dwornik
, kostiumów –Emilia Czartoryska
. Za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska
i Anna Zygmuntowicz
. Reżyserką obsady jest Julia Popkiewicz
. Producentami są: Marek Kłosowicz
(dFlights) i Tomasz Cichoń
(TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan
.
Informacja sponsorowana