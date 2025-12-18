Newsy Filmy Grudzień w Polsat Box Go. Te filmy trzeba zobaczyć!
Filmy

Grudzień w Polsat Box Go. Te filmy trzeba zobaczyć!

Grudzień w Polsat Box Go. Te filmy trzeba zobaczyć!
Odmieniony nie do poznania Dwayne Johnson jako legenda UFC, wizjonerski romans w gwiazdorskiej obsadzie, świąteczne klasyki do oglądania z całą rodziną oraz komedia z Keanu Reevesem w roli... anioła. Jak co miesiąc przybywamy do Was z nowymi rekomendacjami filmów, które warto zobaczyć w Polsat Box Go. To idealny repertuar na zbliżające się świąteczne ferie.      

plakat filmu Listy do M. 4

Listy do M. 4

2020
1h 57m

Komedia rom.

Świąteczny

Polska

Komedia rom.

Świąteczny

Czwarta odsłona najbardziej kasowej serii polskiego kina, która od blisko półtorej dekady wprowadza w bożonarodzeniowy nastrój miliony Polaków. "Listy do M. 4" udowadniają, że w trakcie wigilii wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, zerwane zaręczyny lub nieplanowane spotkanie sprawiają, że bohaterowie muszą na nowo zdefiniować, czym jest dla nich miłość. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów staje na głowie. Między Karolinę i Filipa wkracza nowa kobieta, a o Rudolfa upomina się mroczna przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk decyduje się opuścić strefę komfortu, a zbuntowany pechowiec okazuje się nową nadzieją biznesu muzycznego. Humor, wzruszenia i moc świątecznej magii gwarantowane!
 


plakat filmu Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja

Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja

Niko ja myrskyporojen arvoitus
2024
1h 26m

Animacja

Familijny

Przygodowy

Świąteczny

Dania

Finlandia

Irlandia

Niemcy

Animacja

Familijny

Przygodowy

Świąteczny

"Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja" to kolejny rozdział uwielbianego przez dzieciaki cyklu animacji. W polskiej wersji językowej usłyszycie m.in. Macieja Musiała, mistrza dubbingu Jarosława Boberka, a także  królową influencerskiego świata, Julię Żugaj. Tym razem spełnia się największe marzenie Niko - bohater ma nareszcie szansę dołączyć do elitarnej Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja i latać u boku swojego taty. Sprawy się jednak komplikują, gdy pojawia się nowa kandydatka do drużyny - zawadiacka i pewna siebie Stella. Choć początkowo rywalizują, między młodymi reniferami nawiązuje się nić sympatii. Gdy Stella niespodziewanie kradnie sanie, Niko zostaje postawiony przed poważnym dylematem. Mimo wszystko postanawia wyruszyć za nią i dowiedzieć się, dlaczego to zrobiła. W trakcie wyprawy odbiera przydatne życiowe lekcje na temat współpracy, empatii i przyjaźni. Towarzyszący mu  mali i duzi widzowie mają szansę przeżyć porywającą  świąteczną przygodę w blasku zorzy polarnej. Dla fanów i fanek Niko mamy dobrą wiadomość: w Polsat Box Go znajdziecie także film "Renifer Niko ratuje święta". 



plakat filmu Anioł stróż

Anioł stróż

Good Fortune
2025
1h 38m

Fantasy

Komedia

USA

Fantasy

Komedia

"Anioł stróż" to reżyserski debiut cenionego amerykańskiego komika Aziza Ansariego znanego najlepiej z kultowego "Parks and Recreation" oraz "Specjalisty od niczego". Film okazał się wielkim hitem tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, uzyskując najwyższą średnią ocen widzów spośród wszystkich tytułów pokazywanych w sekcji "Konfrontacje". Ansariemu na ekranie partneruje duet hollywoodzkich gwiazd: Seth Rogen, a także Keanu Reeves, który przypomina tu publiczności, że potrafi być świetnym aktorem komediowym. Gwiazda "Matriksa" i "Johna Wicka" wciela się w tytułowego wysłannika niebios próbującego wykazać się przed szefostwem. W tym celu bohater funduje nieoczekiwaną zamianę miejsc bogaczowi Jeffowi (Rogen) oraz ledwie wiążącemu koniec z końcem Arjowi (Ansari). Anielska interwencja wywołuje szereg przezabawnych komplikacji, a zarazem staje się okazją do refleksji na temat pogłębiających się społecznych nierówności. Premiera w Polsat Box Go: 23 grudnia.



plakat filmu Wielka, odważna, piękna podróż

Wielka, odważna, piękna podróż

A Big Bold Beautiful Journey
2025
1h 49m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

Margot Robbie i Colin Farrell w przekraczającej granice wyobraźni historii miłosnej.  Grani przez gwiazdy bohaterowie to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego przyjaciela. Wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w tytułową "Wielką, Odważną, Piękną Podróż" - zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość. Za kamerą stanął Kogonada - jeden z bardziej intrygujących twórców współczesnego kina, który rozpoznawalność zdobył jako autor kinofilskich wideo esejów publikowanych na YouTube. Jego specjalnością stały się wysmakowane wizualnie, pełne erudycyjnych nawiązań, a także przesycone melancholią opowieści o samotności i komunikacyjnym impasie.



plakat filmu Smashing Machine

Smashing Machine

The Smashing Machine
2025
2h 3m

Dramat

Sportowy

Biograficzny

USA

Dramat

Sportowy

Biograficzny

Po latach grania w hollywoodzkich widowiskach za wywrotkę dolarów Dwayne Johnson postanowił udowodnić sobie i światu, że jest uzdolnionym aktorem dramatycznym. W tym celu połączył siły z Bennym Safdiem, współautorem słynnych "Nieoszlifowanych diamentów". Nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Wenecji "Smashing Machine" relacjonuje trzy lata z życia legendarnego wojownika MMA Marka Kerra.  W ringu jest on uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Jak pisze nasza recenzentka: grający Kerra Johnson zalicza tutaj najlepszy występ w swojej aktorskiej karierze, prezentując surowy, poruszający i zapewne poniekąd autobiograficzny, portret sportowca z krwi i kości. Johnson bez trudu wydobywa z siebie wrażliwość i kruchość, której sam Kerr nie był gotowy pokazać reszcie świata w najtrudniejszych momentach swojego życia.
  

