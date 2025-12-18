Grudzień w Polsat Box Go. Te filmy trzeba zobaczyć!

Odmieniony nie do poznania Dwayne Johnson jako legenda UFC, wizjonerski romans w gwiazdorskiej obsadzie, świąteczne klasyki do oglądania z całą rodziną oraz komedia z Keanu Reevesem w roli... anioła. Jak co miesiąc przybywamy do Was z nowymi rekomendacjami filmów, które warto zobaczyć w Polsat Box Go. To idealny repertuar na zbliżające się świąteczne ferie.
Czwarta odsłona najbardziej kasowej serii polskiego kina, która od blisko półtorej dekady wprowadza w bożonarodzeniowy nastrój miliony Polaków. "Listy do M. 4" udowadniają, że w trakcie wigilii wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, zerwane zaręczyny lub nieplanowane spotkanie sprawiają, że bohaterowie muszą na nowo zdefiniować, czym jest dla nich miłość. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów staje na głowie. Między Karolinę i Filipa wkracza nowa kobieta, a o Rudolfa upomina się mroczna przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk decyduje się opuścić strefę komfortu, a zbuntowany pechowiec okazuje się nową nadzieją biznesu muzycznego. Humor, wzruszenia i moc świątecznej magii gwarantowane!
"Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja" to kolejny rozdział uwielbianego przez dzieciaki cyklu animacji. W polskiej wersji językowej usłyszycie m.in. Macieja Musiała, mistrza dubbingu Jarosława Boberka, a także królową influencerskiego świata, Julię Żugaj. Tym razem spełnia się największe marzenie Niko - bohater ma nareszcie szansę dołączyć do elitarnej Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja i latać u boku swojego taty. Sprawy się jednak komplikują, gdy pojawia się nowa kandydatka do drużyny - zawadiacka i pewna siebie Stella. Choć początkowo rywalizują, między młodymi reniferami nawiązuje się nić sympatii. Gdy Stella niespodziewanie kradnie sanie, Niko zostaje postawiony przed poważnym dylematem. Mimo wszystko postanawia wyruszyć za nią i dowiedzieć się, dlaczego to zrobiła. W trakcie wyprawy odbiera przydatne życiowe lekcje na temat współpracy, empatii i przyjaźni. Towarzyszący mu mali i duzi widzowie mają szansę przeżyć porywającą świąteczną przygodę w blasku zorzy polarnej. Dla fanów i fanek Niko mamy dobrą wiadomość: w Polsat Box Go znajdziecie także film "Renifer Niko ratuje święta".
"Anioł stróż" to reżyserski debiut cenionego amerykańskiego komika Aziza Ansariego znanego najlepiej z kultowego "Parks and Recreation" oraz "Specjalisty od niczego". Film okazał się wielkim hitem tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, uzyskując najwyższą średnią ocen widzów spośród wszystkich tytułów pokazywanych w sekcji "Konfrontacje". Ansariemu na ekranie partneruje duet hollywoodzkich gwiazd: Seth Rogen, a także Keanu Reeves, który przypomina tu publiczności, że potrafi być świetnym aktorem komediowym. Gwiazda "Matriksa" i "Johna Wicka" wciela się w tytułowego wysłannika niebios próbującego wykazać się przed szefostwem. W tym celu bohater funduje nieoczekiwaną zamianę miejsc bogaczowi Jeffowi (Rogen) oraz ledwie wiążącemu koniec z końcem Arjowi (Ansari). Anielska interwencja wywołuje szereg przezabawnych komplikacji, a zarazem staje się okazją do refleksji na temat pogłębiających się społecznych nierówności. Premiera w Polsat Box Go: 23 grudnia.
Margot Robbie i Colin Farrell w przekraczającej granice wyobraźni historii miłosnej. Grani przez gwiazdy bohaterowie to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego przyjaciela. Wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w tytułową "Wielką, Odważną, Piękną Podróż" - zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość. Za kamerą stanął Kogonada - jeden z bardziej intrygujących twórców współczesnego kina, który rozpoznawalność zdobył jako autor kinofilskich wideo esejów publikowanych na YouTube. Jego specjalnością stały się wysmakowane wizualnie, pełne erudycyjnych nawiązań, a także przesycone melancholią opowieści o samotności i komunikacyjnym impasie.
Po latach grania w hollywoodzkich widowiskach za wywrotkę dolarów Dwayne Johnson postanowił udowodnić sobie i światu, że jest uzdolnionym aktorem dramatycznym. W tym celu połączył siły z Bennym Safdiem, współautorem słynnych "Nieoszlifowanych diamentów". Nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Wenecji "Smashing Machine" relacjonuje trzy lata z życia legendarnego wojownika MMA Marka Kerra. W ringu jest on uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Jak pisze nasza recenzentka: grający Kerra Johnson zalicza tutaj najlepszy występ w swojej aktorskiej karierze, prezentując surowy, poruszający i zapewne poniekąd autobiograficzny, portret sportowca z krwi i kości. Johnson bez trudu wydobywa z siebie wrażliwość i kruchość, której sam Kerr nie był gotowy pokazać reszcie świata w najtrudniejszych momentach swojego życia.