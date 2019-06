"Nowi mutanci" będą częścią uniwersum Marvela?

Wiele osób było zaskoczonych, kiedy Disney zdecydował się uratować zrealizowane w 2017 roku komiksowe widowisko. Jak wiadomo, wytwórnia wyznaczyła nową kinową datę premiery (na kwiecień przyszłego roku), a w tym roku w końcu odbędą się zakrojone na szeroką skalę dokrętki. Teraz poznaliśmy informacje, który wyjaśniają, dlaczego Disney zdecydował się na ten krok.Oczywiście poniższe rewelacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł, a zatem trudno stwierdzić na razie, ile jest w nich prawdy. W każdym razie We Got This Covered sugeruje, że dokrętki będą miały przede wszystkim uczynić zfilm kinowego uniwersum Marvela. Najwyraźniej w ten sposób wytwórnia chce włączyć do swojego świata mutanty.Dokrętki usuną więc z filmu wszelkie odniesienia do kinowego uniwersum X-Men studia 20th Century Fox. Podobno też producenci próbują przekonać Kevina Feige'a , by nie przekreślał bohaterów zaprezentowanych w tym obrazie i włączył ich do MCU. Trudno powiedzieć, czy szef Marvel Studios na to przystanie, skoro niedawno publicznie sugerował, że X-Men w MCU pojawią się dopiero za około pięciu lat.Na razie nie wiemy też, czy dokrętki zmienią charakter całego widowiska. Przypomnijmy, że Josh Boone wymyśliłjako młodzieżowy horror.