"Nowi mutanci" jednak trafią do kin

W środę Disney pochwalił się swoimi produkcjami w Las Vegas na CinemaConie. Podczas prezentacji mówiono ojako o zakończeniu cyklu o mutantach rozpoczętego na przełomie wieków widowiskiem. Wszystko jednak wskazuje na to, że w sierpniu będziemy mieli epilog tego cyklu. Disney uwzględnił bowiem, co sugeruje, że obraz jednak trafi do kin.Przypomnijmy, że komiksowe widowisko zostało nakręcone przez Josha Boone'a . Jego pierwszy zwiastun został zaprezentowany przez 20th Century Fox w Las Vegas na CinemaConie w 2017 roku. Minęły dwa lata, a obraz wciąż nie doczekał się premiery. Po sieci krążyły różne informacje o konflikcie reżysera z szefami wytwórni, o słabych reakcjach widzów na pokazach testowych, o konieczności nakręcenia sporej części materiału od nowa.Wreszcie pojawiły się doniesienia o tym, żew ogóle nie trafią do kin, zamiast tego debiutując od razu na którejś z platform streamingowych. Naturalnym wyborem wydawało się Hulu, którego 60% należy do Disneya.Wydaje się jednak, że Disney da widowisku szansę. Obecnie obowiązuje sierpniowa data premiery kinowej.