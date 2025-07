Amerykanie szaleją za Nolanem. Masowo wykupują bilety na "Odyseję"

Bilety na "Odyseję" rozchodzą się w oka mgnieniu

Jak opisuje portal Variety, od rozpoczęcia sprzedaży minęły minuty, aby w wielu miejscach brakowało już biletów.– najlepsze fotele zajęto w pierwszych sekundach, a po 24 godzinach od startuTakie wydarzenie to również okazja do zarobku dla ludzi, którzy odsprzedają wywalczone bilety. Na rynku pojawiło się już wiele ofert zakupienia wejściówek z drugiej ręki. Te osiągają zawrotne ceny –, przebijając oryginalną cenę o kilkaset procent.Wygląda na to, że niecodzienna taktyka Universala się opłaciła. Rzesza fanów reżysera skusiła się na zakup, choć film nie został skończony, zatem jego premiera może jeszcze się przesunąć. Popularność pokazów na największych możliwych ekranach przypomina, że przynajmniej najbardziej oddana część widzów chce zobaczyć kolejne dzieło Nolana zgodnie z jego zaleceniami.W obsadzie " The Odyssey " znaleźli się m.in. Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya Anne Hathaway (Penelopa), Robert Pattinson Lupita Nyong’o (Klitajmestra), Jon Bernthal Benny Safdie (Agamemnon), John Leguizamo oraz Charlize Theron (Kirke). The Odyssey " będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.Premierę zaplanowano na