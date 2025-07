WOW! Na rok przed premierą rusza sprzedaż biletów na "Odyseję"

Rusza przedsprzedaż biletów na "Odyseję"

Najlepsze efekty specjalne z filmów Christophera Nolana

Co ciekawe,. Skąd wzięli akurat taki czas, kiedy sam Nolan nie nakręcił jeszcze wszystkiego, co sobie zaplanował? Tego niestety nie wiadomo.Przypomnijmy, że w obsadzieznaleźli się m.in.(Odyseusz),(Telemach),(Penelopa),Scenariusz powstał na podstawie legendarnego eposu autorstwa Homera z VIII wieku przed naszą erą. Utwór opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.Zdjęcia do filmu realizowane są już od pół roku. Ekipa odwiedziła bądź odwiedzi z kamerami takie kraje jak Maroko, Grecja, Włochy, USA, Szkocja, Irlandia, Islandia i Anglia.