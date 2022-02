"Outlander": Stacja Starz szykuje prequel serialu

Nowy serial w świecie "Outlander"

Szósty sezon "Outlander" już w marcu

Zwiastun serialu "Outlander"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu " Outlander ". Stacja Starz zamierza rozszerzyć świat dodają kolejny projekt.O nowym projekcie na razie niewiele wiadomo. Jak donosi portal Variety, ma to być prequel, do którego scenariusz przygotuje showrunner " Outlander Matthew B. Roberts . W projekt włączy się również twórca hitu stacji Starz Ronald D. Moore Serial " Outlander " bazuje na cyklu powieściowym Diany Gabaldon . Autorka napisała już jedną prequelową nowelę, w której opisała młodość Jamie'ego Frasera. Niedawno zapowiadała kolejny prequel. Gabaldon jest również autorką spin-offowego cyklu, którego głównym bohaterem jest Lord John Grey.Już w marcu na antenie stacji Starz zadebiutuje szósty sezon serialu. Za sprawą pandemii COVID-19 będzie on krótszy, liczy bowiem osiem odcinków. Za to zapowiedziany jeszcze w marcu biegłego roku siódmy sezon będzie dłuższy.