Serial "Outlander" przedłużony na siódmy sezon

Fani serialu " Outlander " mogą świętować. Jeszcze przed premierą sezonu szóstego stacja Starz podjęła decyzję o przedłużeniu produkcji na kolejny, siódmy sezon.Sezon szósty zaliczył opóźnienie ze względu na koronawirusa. W tym roku ekipa wróciła jednak na plan i kontynuuje pracę.Showrunnerem serialu pozostaje Matthew B. Roberts , a w 12-odcinkowym sezonie siódmym powrócą Caitriona Balfe Richard Rankin . Fabuła sezonu będzie oparta na powieści "Echo in the Bone" (polskie wydanie: "Kość z kości"), siódmej części cyklu Diany Gabaldon Bohaterką serialu " Outlander " jest sanitariuszka wojenna Claire, która w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.