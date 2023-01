"Outlander" zakończy się na ósmym sezonie

"Outlander": jeszcze tylko (aż?) 26 odcinków

O czym opowie "Outlander: Blood of My Blood"?

Szczęście w nieszczęściu?. Będzie to jednak. Ekranizacja cyklu powieści Diany Gabaldon zakończy się jako najdłuższa oryginalna produkcja Starz.Nadchodzący sezon siódmy, który zadebiutuje w tym roku, ma mieć z kolei 16 epizodów., powiedziała Kathryn Busby, dyrektorka programowa Starz.Finałowy sezon będzie oparty na książce "Spisane własną krwią". To ósmy tom serii "Obca", na podstawie której zrealizowano serial. W 2014, gdy produkcja debiutowała, była to ostatnia część cyklu. W międzyczasie Gabaldon opublikowała dziewiąty tom, "Powiedz pszczołom, że odszedłem", i planuje zakończyć serię na dziesiątej powieści.Bohaterką serialu " Outlander " jest sanitariuszka wojenna Claire, która w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Caitriona Balfe Nie będzie to jednak pożegnanie ze światem " Outlandera ".Scenariusz przygotuje showrunner " Outlander Matthew B. Roberts . Produkcja ma opowiedzieć historię miłości rodziców Jamiego, Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Gabaldon będzie konsultantką projektu.