BIULETYN: Plakat 4. sezonu "Outlander"

Stacja Starz zaprezentowała plakat czwartego sezonu serialu, którego akcja rozgrywać się będzie w koloniach w Ameryce Północnej. [za: Deadline] Matt Levett zagrają główne role w thrillerze. Scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń opisanych w książce "Career Criminal". Jest to historia młodego brokera, który został zdradzonych i skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia postanawia się zemścić, przez co popadnie w konflikt ze swoim byłym mentorem, szefem rosyjskiej mafii w Nowym Jorku. Obraz wyreżyseruje Joseph Mensch . [za: Deadline] Ashley Rickards zagrają główne role w thrillerze. Jest to historia autorki poczytnych książek o samopomocy, która staje się celem zaburzonej dziewczyny. Zagrożona jest też rodzina bohaterki. Za kamerą stanie Sam Irvin . [za: Deadline] Nicole Sullivan dołączyli do obsady komedii. Bohaterem filmu jest Ricky, uczeń klasy maturalnej, który jest przekonany, że zagra główną rolę w szkolnym musicalu. Pewnego dnia na przesłuchania stawia się Josh, gwiazda licealnej drużyny baseballu. Ricky postanawia zaopiekować się scenicznym żółtodziobem i nauczyć go, jak być męską divą. Wkrótce jednak przekona się, że charyzma Josha może uczynić z niego poważnego kandydata do głównej roli w przedstawieniu. [za: The Hollywood Reporter]Aktorka znana z serialu Vanessa Marquez , nie żyje. Została zastrzelona przez policję podczas interwencji w jej domu. Podobno w pewnym momencie kobieta wyciągnęła coś, co wyglądało jako broń (okazał się rewolwerem-wiatrówką) i wycelowała w policjanta, który postrzelił ją. Aktorkę przewieziono do szpitala, ale nie udało się jej uratować. [za: Deadline]Cykl kryminałów Susan M. Boyer o Liz Taylor zostanie zekranizowany w formie serialu telewizyjnego. Akcja książek rozgrywa się w Karolinie Południowej. Opowiadają o 30-latce, która potrafi rozwikłać każdą zagadkę kryminalną. [za: Deadline] Jing Lusi dołączyła do obsady serialu. Jest to ekranizacja książki Nicka Clarka Windo, której akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Londynie. The Feed to nazwa technologii, która pozwala za pomocą implantów w mózgu dzielić się ludziom informacjami w ekspresowym tempie. [za: Variety]That Hashtag Show twierdzi, że wie, kogo w filmiezagra Marc Maron . Podobno będzie producentem programu typu talk-show prowadzonego przez bohatera, w którego wciela się Robert De Niro . [za: That Hashtag Show]