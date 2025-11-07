Newsy Seriale "Stranger Things": gwiazdy serialu na zdjęciach ze światowej premiery
VOD / Seriale

"Stranger Things": gwiazdy serialu na zdjęciach ze światowej premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Stranger+Things+5%22.+Millie+Bobby+Brown+i+David+Harbour+na+zdj%C4%99ciach+z+premiery-163801
&quot;Stranger Things&quot;: gwiazdy serialu na zdjęciach ze światowej premiery
źródło: Getty Images
autor: Roger Kisby
Wielkimi krokami zbliża się pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things". W Grauman’s Chinese Theatre w Los Angeles odbyła się już uroczysta premiera, na której pojawiły się gwiazdy serialu i zaproszeni goście.  

W wydarzeniu wzięli udział m.in.  Millie Bobby Brown i David Harbour. Ostatnio w sieci głośno było o rzekomym konflkcie tej pary aktorów, jednak na premierze wyglądali na wciąż zaprzyjaźnionych. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z czerwonego dywanu.  

"Stranger Things 5" - premiera



GettyImages-2245446902.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2245446528.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2245446381.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2245446001.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2245445387.jpg Getty Images © Roger Kisby


GettyImages-2245446707.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2245446504.jpg Getty Images © Monica Schipper


GettyImages-2244906661.jpg Getty Images © Michael Buckner


GettyImages-2245445268.jpg Getty Images © Roger Kisby


GettyImages-2245443337.jpg Getty Images © Charley Gallay




Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii.

Sezon zadebiutuje w trzech częściach

Część 1: premiera w Polsce 27 listopada 2025; Część 2: premiera w Polsce 26 grudnia 2025 (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia); Finał: premiera w Polsce 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)

W obsadzie znaleźli się Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Jedenastka), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Alex Breaux (Porucznik Akers) oraz Linda Hamilton (Dr Kay).

Zwiastun 5. sezonu



Powiązane artykuły David Harbour

Zobacz wszystkie artykuły

Stranger Things  (2016)

 Stranger Things

Beyond Stranger Things  (2017)

 Beyond Stranger Things

Stranger Things Tokio  (2023)

 Stranger Things Tokio

Stranger Things: The Game  (2017)

 Stranger Things: The Game

Najnowsze Newsy

Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

5 komentarzy
Filmy

Apple pozazdrościł Norwegom. Mark Wahlberg nowym łowcą głów

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – "Dom pełen dynamitu" bez konkurencji

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON AFF: Rusza sekcja "Freaks and Geeks"

1 komentarz
Filmy

Chalamet zdradza, czy zagra w serialu, i odpowiada swoim krytykom

2 komentarze