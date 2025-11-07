"Stranger Things": gwiazdy serialu na zdjęciach ze światowej premiery

Wielkimi krokami zbliża się pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things". W Grauman’s Chinese Theatre w Los Angeles odbyła się już uroczysta premiera, na której pojawiły się gwiazdy serialu i zaproszeni goście.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Millie Bobby Brown
i David Harbour
. Ostatnio w sieci głośno było o rzekomym konflkcie tej pary aktorów, jednak na premierze wyglądali na wciąż zaprzyjaźnionych. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z czerwonego dywanu.
"Stranger Things 5" - premiera
Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii. Sezon zadebiutuje w trzech częściach
: Część 1:
premiera w Polsce 27 listopada 2025; Część 2:
premiera w Polsce 26 grudnia 2025 (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia); Finał:
premiera w Polsce 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)
W obsadzie znaleźli się Winona Ryder
(Joyce Byers), David Harbour
(Jim Hopper), Millie Bobby Brown
(Jedenastka), Finn Wolfhard
(Mike Wheeler), Gaten Matarazzo
(Dustin Henderson), Caleb McLaughlin
(Lucas Sinclair), Noah Schnapp
(Will Byers), Sadie Sink
(Max Mayfield), Natalia Dyer
(Nancy Wheeler), Charlie Heaton
(Jonathan Byers), Joe Keery
(Steve Harrington), Maya Hawke
(Robin Buckley), Priah Ferguson
(Erica Sinclair), Brett Gelman
(Murray), Jamie Campbell Bower
(Vecna), Cara Buono
(Karen Wheeler), Amybeth McNulty
(Vickie), Nell Fisher
(Holly Wheeler), Alex Breaux
(Porucznik Akers) oraz Linda Hamilton
(Dr Kay).
Zwiastun 5. sezonu