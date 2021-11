"Pitbull" z rekordowym otwarciem polskiego filmu w 2021 roku

"Pitbull" - o czym jest nowy film Patryka Vegi?





Jak poinformował na swoim Facebooku reżyser Patryk Vega , nowy " Pitbull " zanotował najlepsze otwarcie filmu polskiego w 2021 roku. W pierwszy weekend film obejrzało 227 709 widzów.- komentują redaktorzy Box Office'owego Zawrotu Głowy -W nowej odsłonie serii Andrzej Grabowski ponownie wciela się w Jacka Goca "Gebelsa". Kiedy jego syn wstępuje na ścieżkę przestępstwa, bohater stanie przed moralnym dylematem: aresztować swoje dziecko czy wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Scenariusz nawiązuje też do głośnych wydarzeń z lat 90., m.in. procesu gangu pruszkowskiego czy zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. W pozostałych rolach m.in. Przemysław Bluszcz To czwarty kinowy " Pitbull " w reżyserii Vegi - po fabularnym debiucie z 2005 roku, a także " Nowych porządkach " i " Niebezpiecznych kobietach " z 2016. Za kamerą " Pitbulla. Ostatniego psa ", realizowanego bez współpracy z reżyserem, stanął Władysław Pasikowski