"Pokémon GO" sprzedane. Teraz należy do twórców "Monopoly GO"

"Pokémon GO" i "Monopoly GO" to teraz jedna rodzina

to twórca gier na komórki. Wśród ich tytułów są " Pikmin Bloom " i " Monster Hunter Now ". Jednak ich zdecydowanie największym hitem jest. Gra zadebiutowała już 9 lat temu i wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. W ubiegłym roku grało w nią ponad 100 milionów osób.to koncern growy znany z takich tytułów jak " Stumble Guys ", " Star Trek TM Fleet Command " i " Marvel Strike Force ". Najnowszym przebojem firmy jest gra ", która miała swoją premierę w 2023 roku i z miejsca stała się jedną z największych obsesji ludzi na całym świecie.Gracze " Pokémon GO " na razie nie powinni zauważyć różnicy. Zespół Niantic będzie nadal zajmował się grą. A kierować nimi będą nadal Kei Kawai i Ed Wu.