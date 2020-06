Wszystko co musicie wiedzieć o tegorocznym Pokemon GO Fest

Ze względu na epidemię koronawirusa zlot fanów " Pokemon GO " nie odbędzie się w tym roku w takiej formie jak dotychczas. Cała impreza przenosi się do sieci, co ma dla nas, Polaków, jedną zasadniczą zaletę - będziemy mogli wziąć w niej udział siedząc na kanapie w domu. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o tym wydarzeniu.- Pokemon GO Fest odbędzie się w dniach 25-26 czerwca, w godzinach od 10 do 20 lokalnego czasu- Bilet wstępu na wydarzenie wyceniono na 69,99 złotych (14,99 USD). Nie mniej niż 5 milionów dolarów z wpływów z biletów zostanie przekazane na wsparcie czarnej społeczności - połowa na sfinansowanie projektów AR czarnoskórych twórców, a druga połowa na organizacje non-profit zajmujące się odbudową lokalnych społeczności.- Podczas eventu będzie można złapać 75 różnych Pokemonów, pojawiających się na dziko, w rajdach i jako nagrody za wykonywanie konkretnych zadań (dzień 1)- Co godzinę mają się zmieniać habitaty Pokemonów w naszym otoczeniu, dzięki czemu siedząc w domu będziemy mogli bez problemu wyłapać je wszystkie (dzień 1)- W tym miesiącu zadebiutuje nową funkcjonalność o nazwie Niantic Social, która pozwoli nam być w kontakcie ze znajomymi trenerami oddalonymi nawet o setki i tysiące kilometrów- Drugi dzień Pokemon GO Fest jest na tę chwilę tajemnicą i o przygotowanych atrakcjach dowiemy się dopiero drugiego dnia, logując się do gry.- Od teraz do startu wydarzenia w grze będą miały miejsce specjalne wyzwania, dzięki którym odblokujemy obecność dodatkowych Pokemonów podczas GO Fest 2020Jeśli wciąż gracie w " Pokemon GO " to prawdopodobnie będzie to dla Was pierwsza okazja, aby wziąć udział w organizowanym przez Niantic GO Fest, gdyż poprzednie odbywały się jedynie w kilku miastach na Świecie. Bilety na to wydarzenie zakupicie wirtualnie, poprzez sklep z przedmiotami w " Pokemon GO ".