"Przed wschodem słońca" na pokazie w Iluzjonie 30 lipca o godz. 20:00

Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon.Możecie je nabyć, klikając. Pokaz poprzedzi prelekcja Jakuba Popieleckiego z redakcji Filmwebu. Na gości będą również czekać niespodzianki!Pokazy z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnieZa każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.W " Przed wschodem słońca " francuska studentka Celine i Amerykanin Jesse poznają się w pociągu do Wiednia. Rozmowa jest tak interesująca, że postanawiają wysiąść w Wiedniu i kontynuować dyskusję. Błahe rozmowy przeradzają się w poważne tematy, a wzajemne zauroczenie w uczucie.Można by pomyśleć, że w " Przed wschodem słońca " nie dzieje się za wiele. Ale każdy, kto widział ten minimalistyczny film Richarda Linklatera , wie, że w rozmowach dwojga nieznajomych (znakomici Ethan Hawke Julie Delpy ) kryje się tak wiele uczuć, refleksji i wzruszeń, że seans pozostaje na długo w pamięci. Jesse, Amerykanin podróżujący po Europie, i Céline, Francuzka wracająca z odwiedzin u babci, postanawiają wysiąść razem w Wiedniu i spędzić wspólnie jedną noc. Wędrując po mieście, rozmawiają o życiu, śmierci, miłości i samotności, coraz bardziej się do siebie zbliżając. To taki film, który może rozbudzić tęsknotę za tym, czego w życiu w nie da się zaplanować.