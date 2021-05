"Przyjaciele": recenzujemy "Spotkanie po latach"

Ten, którego nie wiedziałeś, że potrzebujesz

Jako fanka " Przyjaciół ", która miała szczęście przeżyć fenomen serialu jeszcze w analogowych latach 90. i na początku nowego millenium, z pewnymi obawami przystępowałam do szumnie zapowiadanego specjalnego odcinka i ponownego spotkania kultowej obsady. Czy pewne tematy i kulisy wyjątkowych zdarzeń nie powinny pozostać do końca owiane tajemnicą? Jak zmieścić ten ogólnoświatowy fenomen w jednym, półtoragodzinnym odcinku? Czy rzeczywiście potrzebujemy zestawienia "migawek z przeszłości" z tym jak dziś prezentuje się grupa tytułowych przyjaciół? Kto jak się zmienił, czyja twarz przeszła największą ilość zabiegów chirurgicznych, kto po zakończeniu serialu najlepiej sobie poradził w zakresie indywidualnego rozwoju kariery… Ku mojemu zaskoczeniu, to "reunion" okazało się jednak czymś więcej. Gwiazdy spotkały się na jednym planie nie tylko w celu odcinania nasączonych wieloletnią nostalgią kuponów. Twórcy serialu z aktorami na czele zapraszają widzów na przejażdżkę po wzruszającym i skrzącym się humorem Memory Lane…Choć minęło już siedemnaście lat od ostatniego odcinka " Przyjaciół ", odnosi się wrażenie, jakby serial nie tylko nie tracił na popularności, ale też na medialnej obecności. Wybrane stacje telewizyjne wciąż prezentują powtórki, a całe sezony dostępne są cyklicznie na różnych platformach streamingowych. Nie jest trudno "wpaść" na szóstkę tytułowych postaci, a kiedy już do tego dojdzie, z łatwością wciągamy się w świat ich przygód. To jeden z najlepiej napisanych sitcomów w historii światowej telewizji. Humor słowny szedł w nim ramię w ramię z slapstickiem i burleską. Komediowy timing, nawet trzecioplanowych postaci, był bezbłędny. Do tego każdy odcinek zamieniał się w rodzaj "życiowej lekcji", którą otrzymywaliśmy wspólnie z szóstką nietuzinkowych przyjaciół. Z niezwykłą łatwością można było odnosić pewne egzystencjalne myśli i puenty do swojego życia. A przede wszystkim – kto z nas dojrzewając (tak zupełnie uczciwie mówiąc) nie marzył o tym, aby stworzyć podobnie oddaną i zżytą paczkę, z którą można by dzielić nie tylko troski dnia codziennego, ale wspólny kwadrat i rachunki.Co ważne, " Przyjaciele " byli niezwykle ludzcy i wielokrotnie dalecy od społecznie pojętej doskonałości. Bohaterowie byli często bardzo niepewni siebie i swojej przyszłości, przeżywali liczny kryzysy, popełniali (niekiedy wciąż te same) błędy. Bardzo dużo z ich zachowań można uznać za dziwaczne, kompulsywne, złośliwe czy wręcz głupawe. Ale " Przyjaciele " uczyli nas przede wszystkim solidarności i akceptacji. Tego, że ze swoimi bolączkami nie jesteśmy wcale odosobnieni na tym świecie. I choć z dzisiejszej perspektywy uznaje się część żartów za nieprzystające do realiów współczesnej poprawności politycznej, trudno nie zauważyć pewnej dobroduszności, którą spowity był serial autorstwa Marty Kauffman Davida Crane’a . Pogody ducha, która stawała się czytelna niemal pod każdą szerokością geograficzną. Przyjaciele: Spotkanie po latach " czerpie siłę z hybrydycznej formy, która została przez twórców sprawnie zrównoważona. Przez znaczną część odcinka-dokumentu jesteśmy świadkami intymnego spotkania po latach, kiedy to szóstka ukochanych aktorów odwiedza dekoracje magicznego serialu, z którymi byli zżyci przez dekadę – mieszkanie Moniki i Rachel, lokum Chandlera i Joeya, kawiarnia Central Perk… Bohaterowie tej filmowej podróż są jawnie podekscytowani, chwilami wręcz stremowani. Nie ma w tym nuty fałszu – czas minął dla nas wszystkich, a słynna szóstka przyznaje wprost, że pewnych wydarzeń czy kwestii po prostu nie pamiętają. Sceny ze wspólnej lektury scenariuszy "po latach" albo wspólny seans tzw. blooperów (czyli kompilacja dubli, aktorskich pomyłek i wygłupów na planie) należą do najlepszych w programie. Kiedy w powietrzu zaczyna się unosić charakterystyczny śmiech Lisy Kudrow , czujesz się po prostu w domu.Właśnie serialowa Phoebe staje się tu częścią niezwykłego duetu, który ma szansę na indywidualną kultowość. W momencie gdy Kudrow w znajomym stylu wyśpiewuje jeden ze swoich "największych przebojów" – "Smelly Cat" - do kawiarni Central Perk wpada ucharakteryzowana na Phoebe z lat 90. dziarska Lady Gaga . Zaproponowane przez nią wykonanie, dalekie od czystego naśladownictwa, skłoniło mnie do następującej refleksji – jeśli w ogóle chcemy ponownie ruszać " Friendsów ", to jedynie w formie hołdu i reinterpretacji. Ale nie kontynuacji. Ten rodzaj intuicji zdają się potwierdzać również sami aktorzy, który w rozmowie z Jamesem Cordenem wyznają, że nie widzą żadnego seansu w reaktywacji serialu. "To zburzyłoby ten stan harmonii, która osiągnęła każda z postaci w finalnym sezonie. Trzeba by na siłę burzyć im życie, szukać konfliktów i pretekstów. Po co?" – stwierdzają Courtney Cox Lisa Kudrow . W ikonicznym ogrodzie ze znaną z czołówki równie ikoniczną fontanną dochodzi też do innego rodzaju zwierzeń i atrakcji - jednak specjalnie je w tym miejscu przemilczę, aby nie zdradzić wam wszystkiego. Spotkanie po latach " uzupełniają również dodatkowe wypowiedzi gwiazd (od zespołu BTS po Davida Beckhama ) oraz fanów i fanek z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Azji. Każdy, właściwie bez wyjątku, podkreśla jak duży wpływ mieli na jego życie " Przyjaciele " i w jaki sposób wciąż pielęgnuje pamięć o nich. Mówimy o momentach bardzo trudnych, w których serial dodawał chęci do dalszej walki z trudnościami – choroba w rodzinie, brak akceptacji ze względu na orientację seksualną, depresja. Część gości wyznaje, z kim najbardziej się identyfikuje, co w niektórych przypadkach bywa naprawdę zaskakujące. Pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet i laureatka pokojowej nagrody Nobla 2014, Malala Yousafzai (rocznik 1997) mówi wprost, że od zawsze czuła duchowe pokrewieństwo z postacią Joeya Tribianiego.W jednej z pojawiających się na ekranie wypowiedzi, Marta Kauffman stwierdza, że " Przyjaciele " kończą się w momencie gdy, nadchodzi czas na zbudowanie trwałych więzi rodzinnych, wychowywanie dzieci, rodzaj społecznie pożądanej dojrzałości, w której szalonego wujka Joeya spotykasz nie na co dzień, a co najwyżej raz na tydzień. Choć nietrudno zrozumieć, co producentka ma na myśli, nie sposób nie zauważyć, jak dużej zmianie uległa przez 17 lat reprezentacja rodziny w kinie i serialach. Pewne pokolenie będzie z tęsknotą patrzeć na " Friendsów " jako na kawałek swojej młodości i czasów gdy żyło się niemalże jak w akademiku. Myślę jednak, że ten serial będzie wciąż uwodził swoją ponadczasową lekkością i "wewnętrzną mądrością" nowe generacje widzów, którzy – mimo całej otoczki nowoczesnego świata i wizji niekończących się możliwości na kreacje nowych kontaktów – wciąż mogą tęsknić za taką wizją przyjaźni, która w niejednym ci pomoże i niejedno ci ostatecznie wybaczy.Ps.Tak, Rachel i Ross mieli przerwę.