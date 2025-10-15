Ed Helms i Ben Foster dołączają do "The Stunt Driver"

Nowa produkcja Michaela Dowse'a ("Stuber") zyskała właśnie kolejnych aktorów. W "The Stunt Driver", w którym główną rolę gra Jay Baruchel, wystąpią też: Ed Helms, Ben Foster, Laurence Leboeuf oraz Dan Bakkedahl.
"The Stunt Driver": absurd, adrenalina i niespełnione marzenia
Film, kręcony właśnie w Kanadzie, opowie prawdziwą historię Kena Cartera, słynnego kaskadera nazywanego "szalonym Kanadyjczykiem" – który w latach 70. postanowił przeskoczyć rzekę Świętego Wawrzyńca… w samochodzie rakietowym. Miało to być dla niego spektakularne zakończenie kariery. W realizacji tego marzenia pomagał mu zespół najlepszych inżynierów i menedżerów, a całe przedsięwzięcie dokumentowała kanadyjska National Film Board. Helms
wcieli się w Dicka Kellera, genialnego konstruktora odpowiedzialnego za bezpieczeństwo projektu – człowieka rozsądku pośród całego tego szaleństwa. Foster
zagra Evela Knievela, ikonę kaskaderskiego świata, znanego z nieprawdopodobnych wyczynów i nie mniejszej charyzmy. Leboeuf
zagra Glorię, lojalną partnerkę głównego bohatera, a Bakkedahl
jego przebiegłego menedżera.
Jak zapowiada reżyser: "The Stunt Driver
" to opowieść "o obsesji, marzeniach i odwadze człowieka, który za wszelką cenę chciał dokonać niemożliwego".
W zeszłym roku na ekranach kin oglądaliśmy inny szalony film o kaskaderze, w którego wcielał się Ryan Gosling
. W obsadzie komedii są też Emily Blunt
, Aaron Taylor-Johnson
i Jason Momoa
. Przypominamy zwiastun.
