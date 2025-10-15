Newsy Filmy Ed Helms i Ben Foster dołączają do "The Stunt Driver"
Ed Helms i Ben Foster dołączają do "The Stunt Driver"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ed+Helms+i+Ben+Foster+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+%22The+Stunt+Driver%22-163392
Ed Helms i Ben Foster dołączają do &quot;The Stunt Driver&quot;
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Nowa produkcja Michaela Dowse'a ("Stuber") zyskała właśnie kolejnych aktorów. W "The Stunt Driver", w którym główną rolę gra Jay Baruchel, wystąpią też: Ed Helms, Ben Foster, Laurence Leboeuf oraz Dan Bakkedahl.

GettyImages-2232913415.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Ben Foster

"The Stunt Driver": absurd, adrenalina i niespełnione marzenia



Film, kręcony właśnie w Kanadzie, opowie prawdziwą historię Kena Cartera, słynnego kaskadera nazywanego "szalonym Kanadyjczykiem" – który w latach 70. postanowił przeskoczyć rzekę Świętego Wawrzyńca… w samochodzie rakietowym. Miało to być dla niego spektakularne zakończenie kariery. W realizacji tego marzenia pomagał mu zespół najlepszych inżynierów i menedżerów, a całe przedsięwzięcie dokumentowała kanadyjska National Film Board.

Helms wcieli się w Dicka Kellera, genialnego konstruktora odpowiedzialnego za bezpieczeństwo projektu – człowieka rozsądku pośród całego tego szaleństwa. Foster zagra Evela Knievela, ikonę kaskaderskiego świata, znanego z nieprawdopodobnych wyczynów i nie mniejszej charyzmy. Leboeuf zagra Glorię, lojalną partnerkę głównego bohatera, a Bakkedahl jego przebiegłego menedżera.

Jak zapowiada reżyser: "The Stunt Driver" to opowieść "o obsesji, marzeniach i odwadze człowieka, który za wszelką cenę chciał dokonać niemożliwego". 

"The Stunt Driver" v. "Kaskader"



W zeszłym roku na ekranach kin oglądaliśmy inny szalony film o kaskaderze, w którego wcielał się Ryan Gosling. W obsadzie komedii są też Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson i Jason Momoa. Przypominamy zwiastun. 

zwiastun filmu "Kaskader"


